В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів

Кабінет Міністрів України затвердив ухвалу про запуск системи онлайн-моніторингу промислових викидів. Оператори установок повинні передавати дані з автоматизованих систем вимірювання безпосередньо до Мінекономіки та Державної екологічної інспекції.

Механізм стосується підприємств, які працюють за інтегрованими екологічними дозволами та встановили обладнання для моніторингу, а також тих, хто зробив це добровільно. Реєстрація систем відбуватиметься через платформу «ЕкоСистема», а передача даних автоматично через API Мінекономіки.

За словами уряду, це дозволить посилити екологічний контроль, виконати міжнародні зобов’язання, знизити ризики для бізнесу та забезпечити відкритий доступ громадян до інформації про промислові викиди. З початку 2025 року надходження екологічного податку становили майже 3 млрд грн, що на 0,9% більше, ніж минулого року.