   

В Украине появится еще один бренд китайских электрокаров — AVATR

24.11.25

AVATR

 

Китайский производитель электромобилей AVATR готовится выйти на украинский рынок и делает это заметно более упорядоченным способом, чем некоторые другие бренды, претендующие на нишу «электромобилей высокого уровня». Линейка AVATR для Украины включает четыре модели: 06, 07, 11 и 12.

 

AVATR позиционируется как марка, сочетающая футуристический стиль, высокий уровень оснащения и технологический акцент. Над платформой SEA, лежащей в основе модельного ряда, работали Changan и CATL, в то время как за программное обеспечение отвечал Huawei. Платформа позволяет создавать полностью электрические модели, так и гибриды с удлиненным запасом хода, а ее архитектура предполагает вариативность в колесной базе и конфигурации привода.

 

За дистрибуцию бренда в Украине отвечает компания «Атлант Моторз Юкрейн», которая сообщает о готовности обеспечить не только продажу автомобилей, но и сервисное обслуживание и поставку запчастей. Дилерские центры уже заявлены в Киеве, Харькове и Одессе, а также Львове, хотя львовская локация пока не появилась на официальной карте. Салон, представленный на открытии, по оформлению напоминает классический формат официального консульства. В то же время, электромобили на презентации были оснащены зарядными разъемами GB/T вместо европейского стандарта CCS2, хотя в прайс-листах указано, что оба варианта будут доступны.

 

AVATR 07 в компании описывают как городской кроссовер. Его длина составляет 4,825 метра, модель доступна в версиях с задним или полным приводом. Самая мощная модификация получила установку на 440 кВт и аккумулятор примерно на 82 кВтч. Кроме полностью электрической версии, предложен вариант REEV с бензиновым двигателем, работающим как генератор для увеличения запаса хода. Стоимость модели зависит от комплектации и условий поставки и колеблется от 37 до 60 тысяч долларов.

 

AVATR 11 подают как более практичный кроссовер, что подтверждается и габаритами: его длина достигает 4,88 метра. Электромобиль в максимальной комплектации оснащен аккумулятором почти на 117 кВтч и может предлагать вариант REEV. Ценовой диапазон – от 47 до 59 тысяч долларов.

 

Флагманом стал AVATR 12 – модель в форм-факторе гран-купе. Это полностью электрическая версия без гибридных вариантов, с батареей емкостью около 95 кВтч и полноприводной конфигурацией с мощностью 475 кВт. Заявленное ускорение до 100 км/ч составляет 3,9 секунды. Стоимость в зависимости от модификации – от 51 до 70 тысяч долларов.


