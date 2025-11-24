В Україні з’явиться ще один бренд китайських електрокарів – AVATR    

В Україні з’явиться ще один бренд китайських електрокарів – AVATR24.11.25
Китайський виробник електромобілів AVATR готується вийти на український ринок і робить це помітно більш упорядкованим способом, ніж деякі інші бренди, які претендують на нішу електромобілів високого рівня. Лінійка AVATR для України включає чотири моделі: 06, 07, 11 та 12.
AVATR позиціонується як марка, що поєднує футуристичний стиль, високий рівень оснащення та технологічний акцент. Над платформою SEA, що лежить в основі модельного ряду, працювали Changan та CATL, у той час як за програмне забезпечення відповідав Huawei. Платформа дозволяє створювати як електричні моделі, так і гібриди з подовженим запасом ходу, а її архітектура передбачає варіативність в колісній базі і конфігурації приводу.
За дистрибуцію бренду в Україні відповідає компанія “Атлант Моторз Юкрейн”, яка повідомляє про готовність забезпечити не лише продаж автомобілів, а й сервісне обслуговування та постачання запчастин. Дилерські центри вже заявлені у Києві, Харкові та Одесі, а також Львові, хоча львівська локація наразі не з’явилася на офіційній карті. Салон, представлений на відкритті, оформлений нагадує класичний формат офіційного консульства. У той же час електромобілі на презентації були оснащені зарядними роз’ємами GB/T замість європейського стандарту CCS2, хоча в прайс-листах зазначено, що обидва варіанти будуть доступні.
AVATR 07 у компанії описують як міський кросовер. Його довжина складає 4,825 метра, модель доступна у версіях із заднім або повним приводом. Найпотужніша модифікація отримала установку на 440 кВт та акумулятор приблизно на 82 кВтг. Крім повністю електричної версії, запропонований варіант REEV з бензиновим двигуном, що працює як генератор збільшення запасу ходу. Вартість моделі залежить від комплектації та умов постачання і коливається від 37 до 60 тисяч доларів.
AVATR 11 подають як практичніший кросовер, що підтверджується і габаритами: його довжина досягає 4,88 метра. Електромобіль у максимальній комплектації оснащений акумулятором майже на 117 кВтг та може пропонувати варіант REEV. Ціновий діапазон – від 47 до 59 тисяч доларів.
Флагманом став AVATR 12 – модель у форм-факторі гран-купе. Це повністю електрична версія без гібридних варіантів, із батареєю ємністю близько 95 кВтг та повнопривідною конфігурацією з потужністю 475 кВт. Заявлене прискорення до 100 км/год 3,9 секунди. Вартість, залежно від модифікації, – від 51 до 70 тисяч доларів.
