В Samsung One UI 8.5 откажутся интеграции с Microsoft OneDrive

В новой версии интерфейса Samsung One UI 8.5 компания готовится отказаться от интеграции с Microsoft OneDrive для хранения фото и видео. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на анализ APK-файла приложения «Галерея», где были обнаружены строки кода с уведомлением о завершении поддержки функции.

В течение последних лет пользователи смартфонов Galaxy могли синхронизировать медиаконтент с OneDrive прямо из «Галереи». Теперь же Samsung делает ставку на собственное решение — Samsung Cloud, что укладывается в стратегию по укреплению экосистемы фирменных сервисов.

Точных сроков отключения OneDrive пока нет. В коде приложения используется формулировка «скоро закончится», но без конкретных дат. Ожидается, что компания заранее предупредит владельцев устройств и предложит время для переноса данных. При этом остаётся открытым вопрос, каким образом будет организована миграция резервных копий и на каких условиях Samsung предоставит хранение — бесплатно или по подписке.

Кроме изменений в облаке, One UI 8.5 принесёт и визуальные обновления интерфейса. Недавние утечки показали переработанный дизайн стандартных приложений Samsung, включая «Телефон», «Настройки», «Galaxy Themes» и «Обслуживание устройства».