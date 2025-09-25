У Samsung One UI 8.5 відмовляться від інтеграції з Microsoft OneDrive

У новій версії інтерфейсу Samsung One UI 8.5 компанія готується відмовитись від інтеграції з Microsoft OneDrive для зберігання фото та відео. Про це повідомляє Android Authority з посиланням на аналіз APK-файлу програми «Галерея», де було виявлено рядки коду з повідомленням про завершення підтримки функції.

Протягом останніх років користувачі смартфонів Galaxy могли синхронізувати медіаконтент із OneDrive прямо з «Галереї». Тепер Samsung робить ставку на власне рішення – Samsung Cloud, що вкладається в стратегію зміцнення екосистеми фірмових сервісів.

Точних термінів відключення OneDrive поки що немає. У коді додатку використовується формулювання “швидко закінчиться”, але без конкретних дат. Очікується, що компанія заздалегідь попередить власників пристроїв та запропонує час для перенесення даних. При цьому залишається відкритим питання, яким чином буде організована міграція резервних копій і на яких умовах Samsung надасть зберігання безкоштовно або за підпискою.

Окрім змін у хмарі, One UI 8.5 принесе й візуальні оновлення інтерфейсу. Нещодавні витоки показали перероблений дизайн стандартних програм Samsung, включаючи «Телефон», «Налаштування», «Galaxy Themes» та «Обслуговування пристрою».