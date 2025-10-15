Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу

В Украине официально начали бороться со спам-звонками. С 2 октября вступило в силу постановление правительства, которое позволяет мобильным операторам блокировать номера, совершающие нежелательные рекламные вызовы. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, уже заблокированы тысячи спам-номеров.



Теперь пользователи могут сами помочь в борьбе со спамом, подав жалобу своему оператору. Спам-звонками считаются рекламные вызовы без предварительного согласия абонента, когда компании пытаются продвигать товары или услуги.

Послать запрос на блокировку спама

Vodafone — через приложение или по номерам 111 / 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 за рубежом;

Київстар — через приложение или по номерам 466 / 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге;

lifecell — через приложение или по номерам 5433 / 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

После получения жалобы оператор проверяет номер и блокирует его, если он соответствует как минимум двум критериям, среди которых:

звонки совершаются без разговора с абонентом;

средняя длительность вызова за 7 дней менее 60 секунд;

более 50% звонков — на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова звучит записанное сообщение;

поступают жалобы от пользователей;

доля входящих вызовов, завершающихся разговором, менее 5%;

номер используется только для исходящих звонков, без SMS или доступа в интернет.

Кроме того, пожаловаться на спам можно на горячую линию правительства по номеру 1545 или через сайт Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

Таким образом, Украина стала одной из первых стран региона, где пользователи получили реальный инструмент защиты от телефонного спама.