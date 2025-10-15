Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу15.10.25
В Украине официально начали бороться со спам-звонками. С 2 октября вступило в силу постановление правительства, которое позволяет мобильным операторам блокировать номера, совершающие нежелательные рекламные вызовы. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, уже заблокированы тысячи спам-номеров.
Теперь пользователи могут сами помочь в борьбе со спамом, подав жалобу своему оператору. Спам-звонками считаются рекламные вызовы без предварительного согласия абонента, когда компании пытаются продвигать товары или услуги.
Послать запрос на блокировку спама
- Vodafone — через приложение или по номерам 111 / 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 за рубежом;
- Київстар — через приложение или по номерам 466 / 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге;
- lifecell — через приложение или по номерам 5433 / 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
После получения жалобы оператор проверяет номер и блокирует его, если он соответствует как минимум двум критериям, среди которых:
- звонки совершаются без разговора с абонентом;
- средняя длительность вызова за 7 дней менее 60 секунд;
- более 50% звонков — на разные номера;
- на номер невозможно перезвонить;
- во время вызова звучит записанное сообщение;
- поступают жалобы от пользователей;
- доля входящих вызовов, завершающихся разговором, менее 5%;
- номер используется только для исходящих звонков, без SMS или доступа в интернет.
Кроме того, пожаловаться на спам можно на горячую линию правительства по номеру 1545 или через сайт Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.
Таким образом, Украина стала одной из первых стран региона, где пользователи получили реальный инструмент защиты от телефонного спама.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу телеком
Пожаловаться на спам можно на горячую линию правительства по номеру 1545 или через сайт Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Microsoft Windows
14 октября 2025 г. корпорация Microsoft окончательно прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10, которая вышла еще в 2015 году.
Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу
Microsoft прекращает поддержку Windows 10
Pixel Watch 4 оказались самыми легко ремонтируемыми умными часами
OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году
Logitech Signature Slim Solar Plus K980 с зарядкой от света стоит в Украине 4999 грн
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ
Qualcomm купила компанию Arduino
Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники