Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит15.10.25
В Україні офіційно почали боротися зі спам-дзвінками. З 2 жовтня набула чинності постанова уряду, яка дозволяє мобільним операторам блокувати номери, які здійснюють небажані рекламні виклики. Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, вже заблоковано тисячі спам-номерів.
Тепер користувачі можуть самі допомогти в боротьбі зі спамом, подавши скаргу своєму оператору. Спам-дзвінками вважаються рекламні дзвінки без попередньої згоди абонента, коли компанії намагаються просувати товари чи послуги.
Надіслати запит на блокування спаму
- Vodafone — через додаток або за номерами 111/0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 за кордоном;
- Київстар — через додаток або за номерами 466 / 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;
- lifecell — через додаток або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
Після отримання скарги оператор перевіряє номер та блокує його, якщо він відповідає як мінімум двом критеріям, серед яких:
- дзвінки здійснюються без розмови з абонентом;
- середня тривалість дзвінка за 7 днів менше 60 секунд;
- більше 50% дзвінків — на різні номери;
- на номер неможливо передзвонити;
- під час дзвінка звучить записане повідомлення;
- надходять скарги від користувачів;
- частка вхідних дзвінків, що завершуються розмовою, менше 5%;
- номер використовується лише для вихідних дзвінків, без SMS або доступу до Інтернету.
Крім того, поскаржитися на спам можна на гарячу лінію уряду за номером 1545 або через сайт Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.
Таким чином Україна стала однією з перших країн регіону, де користувачі отримали реальний інструмент захисту від телефонного спаму.
