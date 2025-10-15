Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит

В Україні офіційно почали боротися зі спам-дзвінками. З 2 жовтня набула чинності постанова уряду, яка дозволяє мобільним операторам блокувати номери, які здійснюють небажані рекламні виклики. Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, вже заблоковано тисячі спам-номерів.

Тепер користувачі можуть самі допомогти в боротьбі зі спамом, подавши скаргу своєму оператору. Спам-дзвінками вважаються рекламні дзвінки без попередньої згоди абонента, коли компанії намагаються просувати товари чи послуги.

Надіслати запит на блокування спаму

Vodafone — через додаток або за номерами 111/0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 за кордоном;

Київстар — через додаток або за номерами 466 / 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

lifecell — через додаток або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Після отримання скарги оператор перевіряє номер та блокує його, якщо він відповідає як мінімум двом критеріям, серед яких:

дзвінки здійснюються без розмови з абонентом;

середня тривалість дзвінка за 7 днів менше 60 секунд;

більше 50% дзвінків — на різні номери;

на номер неможливо передзвонити;

під час дзвінка звучить записане повідомлення;

надходять скарги від користувачів;

частка вхідних дзвінків, що завершуються розмовою, менше 5%;

номер використовується лише для вихідних дзвінків, без SMS або доступу до Інтернету.

Крім того, поскаржитися на спам можна на гарячу лінію уряду за номером 1545 або через сайт Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Таким чином Україна стала однією з перших країн регіону, де користувачі отримали реальний інструмент захисту від телефонного спаму.