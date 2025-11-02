Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил свой первый полет02.11.25
Агентство NASA впервые подняло в воздух экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST). Полет состоялся из секретного производственного комплекса Skunk Works компании Lockheed Martin на базе ВВС США №42 в городе Палмдейл, штат Калифорния.
История сверхзвуковой авиации
Еще в 1960-х годах сверхзвуковые пассажирские самолеты рассматривались как последующий этап развития авиации. Государства вкладывали миллиарды долларов в исследование и разработку таких аппаратов, надеясь на прорыв, сравнимый по масштабу с программой высадки человека на Луну.
Однако ожидаемая эра сверхзвуковых пассажирских перевозок так и не наступила. В регулярной эксплуатации находились только 12 самолетов «Конкорд» и два советских Ту-144, которые впоследствии были сняты с рейсов из-за технических трудностей.
Одной из главных причин свертывания программы сверхзвуковых полетов стал звуковой удар – мощная ударная волна, которая возникает перед самолетом при превышении скорости звука. Когда такая волна достигает поверхности земли, она влечет за собой громкий грохот — от 110 до 140 децибел, что сравнимо с грозовым разрядом.
Подобные звуковые эффекты не только нарушали покой жителей, но и могли наносить материальный ущерб — например, выбивать стекла в окнах. В США против полетов Конкорда активно выступали общественные организации, которые видели в этих самолетах угрозу окружающей среде и выдвигали аргументы экономического и политического характера.
Современные попытки создать тихий сверхзвуковой самолет
Сегодня несколько компаний по всему миру пытаются создать новое поколение сверхзвуковых самолетов, которые будут работать тише и эффективнее. В этом направлении NASA совместно с Lockheed Martin разрабатывает демонстрационный образец X-59, призванный доказать, что сверхзвуковой полет может быть экологически безопасен и приемлем для общества.
Основная цель программы – проверка конструкции фюзеляжа, который должен уменьшить силу звукового удара. Разработчики применили специальную аэродинамическую схему: воздушный поток от носовой части устремляется вдоль корпуса и крыльев так, чтобы ударная волна не концентрировалась впереди самолета, а рассеивалась вверх. По расчетам инженеров, это позволит снизить громкость удара до уровня 60–80 дБ, что эквивалентно звуку закрывающейся на расстоянии двери.
Про новый X-59
После серии испытаний X-59 будет совершать полеты над населенными пунктами в специально определенном воздушном коридоре. NASA планирует оценить реакцию жильцов и собрать данные, которые помогут определить приемлемый уровень шума для будущих сверхзвуковых пассажирских рейсов.
Первый тестовый полет завершился успешной посадкой неподалеку от Исследовательского центра NASA им. Армстронг в Эдвардсе. Полет проводился на дозвуковой скорости – его главной целью была проверка управляемости и стабильности самолета. На следующих этапах программы NASA планирует выйти за пределы звукового барьера, после чего начнется основная часть экспериментальной программы QueSST.
