Тихий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій перший політ02.11.25
Агентство NASA вперше підняло у повітря експериментальний надзвуковий літак X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST). Політ відбувся із секретного виробничого комплексу Skunk Works компанії Lockheed Martin на базі ВПС США №42 у місті Палмдейл, штат Каліфорнія.
Історія надзвукової авіації
Ще 1960-х роках надзвукові пасажирські літаки розглядалися як наступний етап розвитку авіації. Держави вкладали мільярди доларів у дослідження та розробку таких апаратів, сподіваючись на прорив, який можна порівняти за масштабом із програмою висадки людини на Місяць.
Проте очікувана ера надзвукових перевезень пасажирів так і не настала. У регулярній експлуатації знаходилися лише 12 літаків “Конкорд” і два радянські Ту-144, які згодом були зняті з рейсів через технічні труднощі.
Однією з головних причин згортання програми надзвукових польотів став звуковий удар – потужна ударна хвиля, що постає перед літаком при перевищенні швидкості звуку. Коли така хвиля досягає поверхні землі, вона тягне за собою гучний гуркіт – від 110 до 140 децибелів, що можна порівняти з грозовим розрядом.
Подібні звукові ефекти не лише порушували спокій мешканців, а й могли завдавати матеріальних збитків — наприклад, вибивати шибки у вікнах. У США проти польотів Конкорду активно виступали громадські організації, які бачили в цих літаках загрозу навколишньому середовищу та висували аргументи економічного та політичного характеру.
Сучасні спроби створити тихий надзвуковий літак
Сьогодні кілька компаній по всьому світу намагаються створити нове покоління надзвукових літаків, які працюватимуть тихіше та ефективніше. У цьому напрямку NASA спільно з Lockheed Martin розробляє демонстраційний зразок X-59, покликаний довести, що надзвуковий політ може бути екологічно безпечним та прийнятним для суспільства.
Основна мета програми – перевірка конструкції фюзеляжу, що має зменшити силу звукового удару. Розробники застосували спеціальну аеродинамічну схему: повітряний потік від носової частини спрямовується вздовж корпусу та крил так, щоб ударна хвиля не концентрувалася попереду літака, а розсіювалася вгору. За розрахунками інженерів, це дозволить знизити гучність удару до рівня 60–80 дБ, що еквівалентно звуку дверей, що закриваються на відстані.
Про новий X-59
Після серії випробувань X-59 здійснюватиме польоти над населеними пунктами у спеціально визначеному повітряному коридорі. NASA планує оцінити реакцію мешканців та зібрати дані, які допоможуть визначити прийнятний рівень шуму для майбутніх надзвукових пасажирських рейсів.
Перший тестовий політ завершився успішною посадкою неподалік дослідницького центру NASA ім. Армстронг в Едвардсі. Політ проводився на дозвуковій швидкості – його головною метою була перевірка керованості та стабільності літака. На наступних етапах програми NASA планує вийти за межі звукового бар’єру, після чого розпочнеться основна частина експериментальної програми QueSST.
