Starlink Direct to Cell начнет работать в Евросоюзе — звонки через спутник прямо со смартфона

Starlink готовится впервые запустить сервис Direct to Cell в Европейском союзе, и пилотной площадкой станет Испания.

Местный оператор MasOrange заключил соглашение со SpaceX и получил разрешение регулятора на использование выделенного спектра для тестирования спутниковой связи, работающей напрямую со смартфонами без дополнительного оборудования.

Детали тестирования

Испытания пройдут в провинции Вальядолид, где MasOrange развернёт технический пилотный проект. Точные сроки старта и список поддерживаемых смартфонов пока не раскрываются, однако известно, что абоненты смогут использовать мобильный интернет для работы с отдельными приложениями и мессенджерами.

Оператор подчёркивает, что технология будет дополнять существующую сеть, обеспечивая связь в труднодоступных районах, горных зонах и на побережье.

Испания станет первой страной ЕС, где Direct to Cell заработает официально. Ранее технология уже вызвала большой интерес: в ноябре 2025 года украинский оператор Kyivstar запустил эту услугу, и за три месяца ею воспользовались более 3 миллионов абонентов, а количество отправленных спутниковых SMS превысило 1,2 миллиона.

MasOrange заявляет, что партнёрство со Starlink подтверждает стремление компании внедрять инновации и расширять покрытие там, где традиционная инфраструктура сталкивается с ограничениями.

Ожидается, что в 2026 году и в других странах ЕС появится возможность использовать Starlink без терминалов и дополнительного оборудования.