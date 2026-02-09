Starlink Direct to Cell почне працювати в Євросоюзі – дзвінки через супутник прямо зі смартфона  

Starlink Direct to Cell почне працювати в Євросоюзі – дзвінки через супутник прямо зі смартфона09.02.26
Starlink готується вперше запустити сервіс Direct to Cell у Європейському союзі, і пілотним майданчиком стане Іспанія.
Місцевий оператор MasOrange уклав угоду зі SpaceX та отримав дозвіл регулятора на використання виділеного спектру для тестування супутникового зв’язку, що працює безпосередньо зі смартфонами без додаткового обладнання.
Деталі тестування
Випробування пройдуть у провінції Вальядолід, де MasOrange розгорне технічний пілотний проект. Точні терміни старту і список смартфонів, що підтримуються, поки не розкриваються, проте відомо, що абоненти зможуть використовувати мобільний інтернет для роботи з окремими додатками та месенджерами.
Оператор наголошує, що технологія доповнюватиме існуючу мережу, забезпечуючи зв’язок у важкодоступних районах, гірських зонах та на узбережжі.
Іспанія стане першою країною ЄС, де Direct to Cell почне працювати офіційно. Раніше технологія вже викликала великий інтерес: у листопаді 2025 року український оператор Kyivstar запустив цю послугу, і за три місяці нею скористалися понад 3 мільйони абонентів, а кількість надісланих супутникових SMS перевищила 1,2 мільйона.
MasOrange заявляє, що партнерство зі Starlink підтверджує прагнення компанії впроваджувати інновації та розширювати покриття там, де традиційна інфраструктура стикається з обмеженнями.
Очікується, що у 2026 році та в інших країнах ЄС з’явиться можливість використовувати Starlink без терміналів та додаткового обладнання.
