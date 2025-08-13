Смарт-телевизоры Panasonic P-Series оснащены MiniLED 144 Гц и имеют Google TV с Dolby Atmos

Panasonic анонсировала новую линейку телевизоров P-Series, в которую вошла 21 модель в разных ценовых категориях — от доступных HD Ready до премиальных 4K MiniLED.

Флагманами серии стали модели ShinobiPro MiniLED с диагоналями 65 и 75 дюймов. Они оснащены процессором 4K Studio Colour Engine, поддерживают форматы Dolby Vision и HDR10+, а также технологию AccuView для точной цветопередачи и пиксельного затемнения. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а технология MEMC обеспечивает плавность динамичных сцен.

Телевизоры выполнены в безрамочном дизайне, имеют широкие углы обзора и встроенный Chromecast. Акустическая система мощностью 20 Вт поддерживает Dolby Atmos и DTS, создавая эффект объёмного звучания.

Устройства работают на платформе Google TV, оснащены 32 ГБ встроенной памяти, поддерживают голосовое управление через Google Assistant и имеют интерфейсы HDMI 2.1, USB, Bluetooth и оптический аудиовыход.

Потребление энергии модели TH-75PX950DX составляет 300 Вт, а TH-65PX950DX — 270 Вт. Цены в Индии варьируются от $200 до $4 500. Глобальный релиз ожидается в ближайшее время.