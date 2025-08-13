Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos

Panasonic анонсувала нову лінійку телевізорів P-Series, до якої увійшла 21 модель у різних цінових категоріях – від доступних HD Ready до преміальних 4K MiniLED.

Флагманами серії стали моделі ShinobiPro MiniLED з діагоналями 65 та 75 дюймів. Вони оснащені процесором 4K Studio Colour Engine, підтримують формати Dolby Vision і HDR10+, а також технологію AccuView для точного перенесення кольорів і піксельного затемнення. Частота оновлення екрану складає 144 Гц, а технологія MEMC забезпечує плавність динамічних сцен.

Телевізори виконані у безрамковому дизайні, мають широкі кути огляду та вбудований Chromecast. Акустична система потужністю 20 Вт підтримує Dolby Atmos та DTS, створюючи ефект об’ємного звучання.

Пристрої працюють на платформі Google TV, оснащені 32 ГБ вбудованої пам’яті, підтримують голосове керування через Google Assistant та мають інтерфейси HDMI 2.1, USB, Bluetooth та оптичний аудіовиход.

Споживання енергії моделі TH-75PX950DX становить 300 Вт, а TH-65PX950DX – 270 Вт. Ціни в Індії варіюються від $200 до $4500. Глобальний реліз очікується найближчим часом.