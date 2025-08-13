Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos13.08.25
Panasonic анонсувала нову лінійку телевізорів P-Series, до якої увійшла 21 модель у різних цінових категоріях – від доступних HD Ready до преміальних 4K MiniLED.
Флагманами серії стали моделі ShinobiPro MiniLED з діагоналями 65 та 75 дюймів. Вони оснащені процесором 4K Studio Colour Engine, підтримують формати Dolby Vision і HDR10+, а також технологію AccuView для точного перенесення кольорів і піксельного затемнення. Частота оновлення екрану складає 144 Гц, а технологія MEMC забезпечує плавність динамічних сцен.
Телевізори виконані у безрамковому дизайні, мають широкі кути огляду та вбудований Chromecast. Акустична система потужністю 20 Вт підтримує Dolby Atmos та DTS, створюючи ефект об’ємного звучання.
Пристрої працюють на платформі Google TV, оснащені 32 ГБ вбудованої пам’яті, підтримують голосове керування через Google Assistant та мають інтерфейси HDMI 2.1, USB, Bluetooth та оптичний аудіовиход.
Споживання енергії моделі TH-75PX950DX становить 300 Вт, а TH-65PX950DX – 270 Вт. Ціни в Індії варіюються від $200 до $4500. Глобальний реліз очікується найближчим часом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos Panasonic телевізор
Panasonic анонсувала нову лінійку телевізорів P-Series, до якої увійшла 21 модель у різних цінових категоріях – від доступних HD Ready до преміальних 4K MiniLED.
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду Xiaomi робот розумний будинок
Суббренд Xiaomi Mijia анонсував нову модель роботизованого пилососу – Robot Vacuum 5 Pro, орієнтовану на преміум-сегмент.
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів
WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису
TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN
LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп
OpenAI запустила нову версію ШІ чат-бота GPT-5: що нового?