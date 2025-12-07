Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью

Японская компания Shoei представила первый в мире мотоциклетный шлем с полностью интегрированной системой дополненной реальности. Модель получила название GT-Air 3 Smart и была разработана совместно с французской компанией EyeLights.

Шлем внешне напоминает обычный мотошлем, однако вместо стандартного защитного стекла в его конструкции установлен дисплей, на который выводится ключевая информация. Это позволяет водителю не отвлекаться на приборную панель или смартфон во время движения.

Устройство оснащено встроенным nano-OLED дисплеем, который проецирует на расстоянии около трёх метров перед глазами водителя данные о скорости, подсказки навигации, предупреждения о радарах и информацию о входящих звонках. При этом изображение остаётся чётким даже при ярком солнечном свете. Встроенные динамики, микрофон с шумоподавлением и универсальный переговорный модуль обеспечивают работу как в онлайн, так и в офлайн режимах. Дополнительно предусмотрена интеграция с голосовыми помощниками, что позволяет управлять функциями шлема без использования рук.

В отличие от решений, где AR-системы добавляются в шлемы как отдельные модули, в GT-Air 3 Smart технология интегрирована непосредственно производителем.

Shoei позиционирует GT-Air 3 Smart как шаг в сторону «умных» мотошлемов, объединяющих функции навигации, гарнитуры и HUD-дисплея. По данным разработчиков, использование AR-дисплея позволяет сократить время реакции мотоциклиста на 32%. Шлем уже поступил в продажу на мировом рынке по цене около 1200 долларов.