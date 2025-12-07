Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю  

Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю07.12.25
Японська компанія Shoei представила перший у світі мотоциклетний шолом із повністю інтегрованою системою доповненої реальності. Модель отримала назву GT-Air 3 Smart та була розроблена спільно з французькою компанією EyeLights.
Шолом зовні нагадує звичайний мотошолом, проте замість стандартного захисного скла у його конструкції встановлено дисплей, на який виводиться ключова інформація. Це дозволяє водієві не відволікатися на панель приладів або смартфон під час руху.
Пристрій оснащений вбудованим nano-OLED дисплеєм, який проектує на відстані близько трьох метрів перед очима водія дані про швидкість, підказки навігації, попередження про радари та інформацію про вхідні дзвінки. При цьому зображення залишається чітким навіть за яскравого сонячного світла. Вбудовані динаміки, мікрофон з шумозаглушенням та універсальний переговорний модуль забезпечують роботу як в онлайн, так і в офлайн режимах. Додатково передбачено інтеграцію з голосовими помічниками, що дозволяє керувати функціями шолома без використання рук.
На відміну від рішень, де AR-системи додаються в шоломи як окремі модулі, GT-Air 3 Smart технологія інтегрована безпосередньо виробником.
Shoei позиціонує GT-Air 3 Smart як крок у бік «розумних» мотошоломів, що поєднують функції навігації, гарнітури та HUD-дисплея. За даними розробників використання AR-дисплея дозволяє скоротити час реакції мотоцикліста на 32%. Шолом уже надійшов у продаж на світовому ринку за ціною близько 1200 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю доповнена реальність транспорт
Японська компанія Shoei представила перший у світі мотоциклетний шолом із повністю інтегрованою системою доповненої реальності
Гру DOOM запустили в проектувальнику друкованих плат Doom ігри
Візуальний стиль KiDOOM виглядає незвично і відразу викликає асоціацію з епохою аркадних автоматів, таких як Atari Battlezone, або з естетикою Vectrex
Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю
Гру DOOM запустили в проектувальнику друкованих плат
Nubia випустила розкладачку Flip3 і доладний Fold – недорогі і з великими акумуляторами
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin