Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю

Японська компанія Shoei представила перший у світі мотоциклетний шолом із повністю інтегрованою системою доповненої реальності. Модель отримала назву GT-Air 3 Smart та була розроблена спільно з французькою компанією EyeLights.

Шолом зовні нагадує звичайний мотошолом, проте замість стандартного захисного скла у його конструкції встановлено дисплей, на який виводиться ключова інформація. Це дозволяє водієві не відволікатися на панель приладів або смартфон під час руху.

Пристрій оснащений вбудованим nano-OLED дисплеєм, який проектує на відстані близько трьох метрів перед очима водія дані про швидкість, підказки навігації, попередження про радари та інформацію про вхідні дзвінки. При цьому зображення залишається чітким навіть за яскравого сонячного світла. Вбудовані динаміки, мікрофон з шумозаглушенням та універсальний переговорний модуль забезпечують роботу як в онлайн, так і в офлайн режимах. Додатково передбачено інтеграцію з голосовими помічниками, що дозволяє керувати функціями шолома без використання рук.

На відміну від рішень, де AR-системи додаються в шоломи як окремі модулі, GT-Air 3 Smart технологія інтегрована безпосередньо виробником.

Shoei позиціонує GT-Air 3 Smart як крок у бік «розумних» мотошоломів, що поєднують функції навігації, гарнітури та HUD-дисплея. За даними розробників використання AR-дисплея дозволяє скоротити час реакції мотоцикліста на 32%. Шолом уже надійшов у продаж на світовому ринку за ціною близько 1200 доларів.