Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV16.10.25
Apple объявила об обновлении айдентики своего стримингового сервиса — теперь Apple TV Plus будет официально называться Apple TV. Об этом стало известно из прессрелиза к премьере фильма «F1 Фильм» (F1 The Movie), которая состоится 12 декабря 2025 года на платформе. В то же время на официальном сайте компании пока сохраняется старое название.
Переименование может вызвать путаницу среди пользователей, ведь бренд Apple TV уже давно используется для нескольких продуктов одновременно – одноименного приложения для покупки и аренды фильмов, а также медиаплеера Apple TV 4K.
В самом заявлении компании эта неоднозначность заметна особенно четко. Apple отмечает, что F1 можно приобрести на Apple TV перед премьерой в стриминге на Apple TV, а также, что Apple TV доступен в приложении Apple TV на разных устройствах.
Пока компания не уточнила, планируется ли новый логотип или другие визуальные изменения, которые помогут разграничить сервисы и устройства с одинаковым названием.
Ранее экспансия сервисов Apple продолжилась на конкурирующую платформу. Компания сообщила о выпуске официального приложения Apple TV для смартфонов и планшетов, работающих на Android. Теперь его можно скачать в магазине Google Play.
Приложение обеспечивает более удобный доступ к сервису Apple TV+ без необходимости использовать браузерную версию. В рамках подписки доступны оригинальные сериалы и фильмы, созданные Apple. Войти в сервис можно через учетную запись Apple или оформить подписку, используя платежную систему Google Play.
В Украине стоимость подписки на Apple TV+ составляет $4.99 в месяц или $49.99 в год. Также сервис включен во все пакеты подписки Apple One вместе с другими цифровыми продуктами компании.
В отличие от версии для устройств Apple, приложение для Android не поддерживает доступ к iTunes Store, поэтому пользователи не смогут арендовать или покупать фильмы и сериалы. Кроме того, в нем отсутствует возможность просматривать ранее приобретенную медиатеку.
Ранее компания уже предлагала Apple TV+ на устройствах с Android TV и Google TV, однако для смартфонов и планшетов полноценное приложение выпущено впервые.
