Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV16.10.25
Apple оголосила про оновлення айдентики свого стрімінгового сервісу – тепер Apple TV Plus офіційно називатиметься Apple TV. Про це стало відомо з прес-релізу до прем’єри фільму “F1 Фільм” (F1 The Movie), яка відбудеться 12 грудня 2025 року на платформі. У той же час на офіційному сайті компанії поки що зберігається стара назва.
Перейменування може викликати плутанину серед користувачів, адже бренд Apple TV вже давно використовується для кількох продуктів одночасно – однойменної програми для покупки та оренди фільмів, а також медіаплеєра Apple TV 4K.
У заяві компанії ця неоднозначність помітна особливо чітко. Apple зазначає, що F1 можна придбати на Apple TV перед прем’єрою у стрімінгу на Apple TV, а також, що Apple TV доступний у програмі Apple TV на різних пристроях.
Поки що компанія не уточнила, чи планується новий логотип чи інші візуальні зміни, які допоможуть розмежувати сервіси та пристрої з однаковою назвою.
Раніше експансія сервісів Apple продовжилася на конкуруючу платформу. Компанія повідомила про випуск офіційної програми Apple TV для смартфонів та планшетів, що працюють на Android. Тепер його можна завантажити у магазині Google Play.
Програма забезпечує зручніший доступ до сервісу Apple TV+ без необхідності використовувати браузерну версію. В рамках підписки доступні оригінальні серіали та фільми, створені Apple. Увійти в сервіс можна через обліковий запис Apple або оформити передплату за допомогою платіжної системи Google Play.
В Україні вартість передплати на Apple TV+ становить $4.99 на місяць або $49.99 на рік. Також сервіс включений до всіх пакетів передплати Apple One разом з іншими цифровими продуктами компанії.
На відміну від версії для пристроїв Apple, Android не підтримує доступ до iTunes Store, тому користувачі не зможуть орендувати або купувати фільми та серіали. Крім того, в ньому немає можливості переглядати раніше придбану медіатеку.
Раніше компанія вже пропонувала Apple TV+ на пристроях з Android TV та Google TV, проте для смартфонів та планшетів повноцінний додаток випущено вперше.
