Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов   

Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов21.02.26
Украинский мобильный оператор lifecell расширил действие тарифа «Забота» на абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера (MNP) из других сетей. Ранее специальное предложение было доступно только действующим клиентам, теперь подключиться могут и те, кто переходит к оператору с сохранением своего номера.
Стоимость тарифа составляет 190 грн. в месяц. Для MNP-абонентов компания обещает зафиксировать цену на два года – до 31 декабря 2027 года. В то же время, пакет доступен исключительно для пользователей в возрасте от 55 лет, что нужно подтвердить документом при подключении.
В рамках тарифа предусмотрены безлимитные звонки внутри сети lifecell, 20 ГБ мобильного интернета и 1000 минут на номера других операторов Украины. Также действует безлимитный доступ к социальным сетям, стриминговым сервисам и YouTube без тарификации трафика. Услуги роуминга в пакет не входят.
Подключить «Заботу» можно в фирменных магазинах lifecell или в центрах обслуживания Volia при наличии паспорта. Дополнительно оператор предлагает опцию «Тарифная подписка», позволяющую сразу оплатить 12 пакетов услуг по пониженной эффективной стоимости – 161,50 грн в месяц.
В настоящее время lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера. За весь период действия MNP в сеть оператора перешли около 900 тысяч украинцев. Ранее компания также пересмотрела условия отдельных тарифных планов, повысив стоимость «Макси» и «Мега» для новых абонентов и введя ограничения на входящие звонки в случае неуплаты тарифа.
