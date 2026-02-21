Найдоступніший тариф lifecell можна безкоштовно перенести від інших операторів

Український мобільний оператор lifecell розширив дію тарифу “Турбота” на абонентів, які скористалися послугою перенесення номера (MNP) з інших мереж. Раніше спеціальна пропозиція була доступна тільки діючим клієнтам, тепер можуть підключитися і ті, хто переходить до оператора зі збереженням свого номера.

Вартість тарифу складає 190 грн. на місяць. Для MNP-абонентів компанія обіцяє зафіксувати ціну на два роки – до 31 грудня 2027 року. У той же час пакет доступний виключно для користувачів віком від 55 років, що потрібно підтвердити документом при підключенні.

В рамках тарифу передбачені безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell, 20 ГБ мобільного інтернету та 1000 хвилин на номери інших операторів України. Також діє безлімітний доступ до соціальних мереж, стрімінгових сервісів та YouTube без тарифікації трафіку. Послуги роумінгу до пакету не входять.

Підключити турботу можна у фірмових магазинах lifecell або в центрах обслуговування Volia за наявності паспорта. Додатково оператор пропонує опцію «Тарифна підписка», що дозволяє одразу сплатити 12 пакетів послуг за зниженою ефективною вартістю – 161,50 грн на місяць.

В даний час lifecell зберігає лідерство за кількістю абонентів, які користувалися послугою перенесення номера. За весь період дії MNP до мережі оператора перейшли близько 900 тисяч українців. Раніше компанія також переглянула умови окремих тарифних планів, підвищивши вартість “Максі” та “Мега” для нових абонентів та ввівши обмеження на вхідні дзвінки у разі несплати тарифу.