Samsung выпустила фильтр для воды с ИИ24.08.25
Samsung представила умный фильтр для воды, стоимостью около $1000. По заявлениям производителя, устройство способно удалять до 82 видов вредных примесей, что превышает показатели большинства конкурентов. Фильтр использует четырёхступенчатую систему очистки, эффективно устраняя тяжёлые металлы, микропластик и другие загрязнения. Каждые три дня металлическая часть подвергается электролизу, уничтожая накопившиеся микроорганизмы.
При электролизе воды выделяются водород и кислород. Атомарный кислород обладает высокой реакционной способностью и способен образовывать как обычный кислород (O₂), так и озон (O₃). Озон часто рассматривается как безопасная альтернатива хлору для дезинфекции воды. Таким образом, Samsung использует саму воду и электричество для стерилизации, обходясь без химических добавок.
Если устройство не используется в течение четырёх часов, оно автоматически сливает воду, предотвращая её застой.
Система Bixby, интегрированная в фильтр, обеспечивает голосовое управление: она напомнит о необходимости замены картриджа, задаст нужное количество воды и её температуру для определённых блюд. При этом функции фильтра можно использовать и через мобильное приложение, не прибегая к голосовому ассистенту, что делает его частью экосистемы умного дома.
Очевидно, Samsung стремится выделиться даже на рынке таких простых устройств, как водяные фильтры, предлагая инновации и функции, которые привлекают внимание тех, кто готов платить за передовые технологии и демонстрировать статус через покупку необычных и дорогих гаджетов.
