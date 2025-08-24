Samsung випустила фільтр для води з ШІ

Samsung представила розумний фільтр для води вартістю близько $1000. За заявами виробника, пристрій здатний видаляти до 82 видів шкідливих домішок, що перевищує показники більшості конкурентів. Фільтр використовує чотириступінчасту систему очищення, ефективно усуваючи важкі метали, мікропластик та інші забруднення. Кожні три дні металева частина піддається електролізу, знищуючи мікроорганізми, що накопичилися.

При електролізі води виділяються водень та кисень. Атомарний кисень має високу реакційну здатність і здатний утворювати як звичайний кисень (O₂), так і озон (O₃). Озон часто сприймається як безпечна альтернатива хлору для дезінфекції води. Таким чином, Samsung використовує саму воду та електрику для стерилізації, обходячись без хімічних добавок.

Якщо пристрій не використовується протягом чотирьох годин, він автоматично зливає воду, запобігаючи її застою.

Система Bixby, інтегрована у фільтр, забезпечує голосове управління: вона нагадає про необхідність заміни картриджа, задасть необхідну кількість води та її температуру для певних страв. При цьому функції фільтра можна використовувати і через мобільний додаток, не вдаючись до голосового помічника, що робить його частиною екосистеми розумного будинку.

Очевидно, Samsung прагне виділитися навіть на ринку таких простих пристроїв, як водяні фільтри, пропонуючи інновації та функції, які привертають увагу тих, хто готовий платити за передові технології та демонструвати статус через покупку незвичайних та дорогих гаджетів.