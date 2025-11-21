Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX  

Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX21.11.25
Samsung анонсировала беспроводную клавиатуру Smart Keyboard, созданную специально для пользователей экосистемы Galaxy. Новинка сочетает в себе компактный дизайн, широкие возможности подключения и интеграцию с искусственным интеллектом.
Возможности клавиатуры Samsung Smart Keyboard
Устройство выполнено в форм-факторе без цифрового блока (tenkeyless) с шагом клавиш 19 мм, как в ноутбуках Galaxy Book. Корпус сделан из алюминия, что придает устройству премиальный вид. Клавиатура весит 412 г и доступна в черном цвете.
Smart Keyboard поддерживает Bluetooth 5.4 и способна одновременно подключаться к трем устройствам – например, смартфону, планшету и компьютеру. Переключение между ними производится специальными клавишами. Хотя клавиатура оптимизирована для Galaxy Book, Galaxy Tab и смартфонов Galaxy, она совместима с другими Bluetooth-устройствами.
Особенности Samsung Smart Keyboard
Особенностью новинки стала интеграция искусственного интеллекта: выделенная клавиша AI Key позволяет запускать Bixby, Google Gemini или Microsoft Copilot в зависимости от подключенного устройства. Кроме того, предусмотрена клавиша DeX Key для быстрого перехода в режим Samsung DeX, превращающая смартфон или планшет в полноценный рабочий компьютер.
В отличие от большинства современных моделей, Smart Keyboard работает на сменной батарейке CR2032 вместо встроенного аккумулятора. Это устраняет необходимость регулярной подзарядки, хотя может не понравиться пользователям, предпочитающим перезаряжаемые решения.
Клавиатура поступит в продажу в ноябре 2025 года на ключевых рынках, включая США, Южную Корею и Европу, по цене $109.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
Вы сами можете выбрать для себя тот повербанк, который нужен именно вам: для виски света, для путешествий на самолетах, просто как емкий переносной резервный блок питания. А мы посоветуем лучшие
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX Samsung клавиатура
Samsung анонсировала беспроводную клавиатуру Smart Keyboard, созданную специально для пользователей экосистемы Galaxy
Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств Ajax события в мире
Ajax Special Event продемонстрировал масштабное расширение экосистемы компании — от систем защиты от вторжения и видеонаблюдения до пожарной безопасности и автоматизации
Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX
Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств
BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-экраном, графикой RTX 5090 и процессором Ryzen AI 9 HX 370
Док-станции Baseus Nomos II получили много портов, Qi2, зарядку до 245 Вт и втягиваемые кабели
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь
Epic Games Store позволит дарить игры друзьям
Биткоин упал ниже $90 тыс. Все еще формирование или уже крах?
Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-1
Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s