Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX

Samsung анонсировала беспроводную клавиатуру Smart Keyboard, созданную специально для пользователей экосистемы Galaxy. Новинка сочетает в себе компактный дизайн, широкие возможности подключения и интеграцию с искусственным интеллектом.

Возможности клавиатуры Samsung Smart Keyboard

Устройство выполнено в форм-факторе без цифрового блока (tenkeyless) с шагом клавиш 19 мм, как в ноутбуках Galaxy Book. Корпус сделан из алюминия, что придает устройству премиальный вид. Клавиатура весит 412 г и доступна в черном цвете.

Smart Keyboard поддерживает Bluetooth 5.4 и способна одновременно подключаться к трем устройствам – например, смартфону, планшету и компьютеру. Переключение между ними производится специальными клавишами. Хотя клавиатура оптимизирована для Galaxy Book, Galaxy Tab и смартфонов Galaxy, она совместима с другими Bluetooth-устройствами.

Особенности Samsung Smart Keyboard

Особенностью новинки стала интеграция искусственного интеллекта: выделенная клавиша AI Key позволяет запускать Bixby, Google Gemini или Microsoft Copilot в зависимости от подключенного устройства. Кроме того, предусмотрена клавиша DeX Key для быстрого перехода в режим Samsung DeX, превращающая смартфон или планшет в полноценный рабочий компьютер.

В отличие от большинства современных моделей, Smart Keyboard работает на сменной батарейке CR2032 вместо встроенного аккумулятора. Это устраняет необходимость регулярной подзарядки, хотя может не понравиться пользователям, предпочитающим перезаряжаемые решения.

Клавиатура поступит в продажу в ноябре 2025 года на ключевых рынках, включая США, Южную Корею и Европу, по цене $109.