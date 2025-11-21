Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX  

Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX21.11.25
Samsung анонсувала бездротову клавіатуру Smart Keyboard, створену спеціально для користувачів екосистеми Galaxy. Новинка поєднує компактний дизайн, широкі можливості підключення та інтеграцію зі штучним інтелектом.
Можливості клавіатури Samsung Smart Keyboard
Пристрій виконаний у форм-факторі без цифрового блоку (tenkeyless) з кроком клавіш 19 мм, як у ноутбуках Galaxy Book. Корпус виготовлений з алюмінію, що надає пристрою преміальний вигляд. Клавіатура важить 412 г і доступна у чорному кольорі.
Smart Keyboard підтримує Bluetooth 5.4 і здатна одночасно підключатися до трьох пристроїв – наприклад, смартфон, планшет і комп’ютер. Перемикання між ними здійснюється спеціальними клавішами. Хоча клавіатура оптимізована для Galaxy Book, Galaxy Tab та смартфонів Galaxy, вона сумісна з іншими пристроями Bluetooth.
Особливості Samsung Smart Keyboard
Особливістю новинки стала інтеграція штучного інтелекту: виділена кнопка AI Key дозволяє запускати Bixby, Google Gemini або Microsoft Copilot залежно від підключеного пристрою. Крім того, передбачена клавіша DeX Key для швидкого переходу в режим Samsung DeX, що перетворює смартфон або планшет на повноцінний робочий комп’ютер.
На відміну від більшості сучасних моделей Smart Keyboard працює на змінній батарейці CR2032 замість вбудованого акумулятора. Це усуває необхідність регулярної підзарядки, хоча може не сподобатися користувачам, які віддають перевагу рішенням, що перезаряджаються.
Клавіатура надійде у продаж у листопаді 2025 року на ключових ринках, включаючи США, Південну Корею та Європу за ціною $109.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
Ви самі можете вибрати для себе той повербанк, який потрібен саме вам: для вискнень світла, для подорожей на літаках, просто як ємний переносний резервний блок живлення. А ми порадимо найкращі
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX Samsung клавіатура
Samsung анонсувала бездротову клавіатуру Smart Keyboard, створену спеціально для користувачів екосистеми Galaxy
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв Ajax події у світі
Ajax Special Event продемонстрував масштабне розширення екосистеми компанії – від систем захисту від вторгнення та відеоспостереження до пожежної безпеки та автоматизації
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?
Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-1
Інтернет зупинився. Збій у Cloudflare 18 листопада поклав сотні сайтів, включаючи термінали McDonald’s