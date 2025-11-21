Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX

Samsung анонсувала бездротову клавіатуру Smart Keyboard, створену спеціально для користувачів екосистеми Galaxy. Новинка поєднує компактний дизайн, широкі можливості підключення та інтеграцію зі штучним інтелектом.

Можливості клавіатури Samsung Smart Keyboard

Пристрій виконаний у форм-факторі без цифрового блоку (tenkeyless) з кроком клавіш 19 мм, як у ноутбуках Galaxy Book. Корпус виготовлений з алюмінію, що надає пристрою преміальний вигляд. Клавіатура важить 412 г і доступна у чорному кольорі.

Smart Keyboard підтримує Bluetooth 5.4 і здатна одночасно підключатися до трьох пристроїв – наприклад, смартфон, планшет і комп’ютер. Перемикання між ними здійснюється спеціальними клавішами. Хоча клавіатура оптимізована для Galaxy Book, Galaxy Tab та смартфонів Galaxy, вона сумісна з іншими пристроями Bluetooth.

Особливості Samsung Smart Keyboard

Особливістю новинки стала інтеграція штучного інтелекту: виділена кнопка AI Key дозволяє запускати Bixby, Google Gemini або Microsoft Copilot залежно від підключеного пристрою. Крім того, передбачена клавіша DeX Key для швидкого переходу в режим Samsung DeX, що перетворює смартфон або планшет на повноцінний робочий комп’ютер.

На відміну від більшості сучасних моделей Smart Keyboard працює на змінній батарейці CR2032 замість вбудованого акумулятора. Це усуває необхідність регулярної підзарядки, хоча може не сподобатися користувачам, які віддають перевагу рішенням, що перезаряджаються.

Клавіатура надійде у продаж у листопаді 2025 року на ключових ринках, включаючи США, Південну Корею та Європу за ціною $109.