 

Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года

28.12.25

Samsung Odyssey 2026

 

Samsung Electronics объявила о выпуске линейки игровых мониторов Odyssey образца 2026 года. Компания представила сразу пять моделей, сделав акцент на росте разрешения, частоте обновления и эффекте погружения. Центральным элементом новой линейки станет первый в мире монитор с разрешением 6K, поддерживающий трехмерное изображение без использования специальных очков.

 

Когда покажут новые мониторы Samsung

 

Публичный показ всех новинок запланирован на международную выставку CES 2026 в Лас-Вегасе. До ее открытия Samsung раскрыла лишь часть характеристик, однако уже известно, что серия Odyssey 2026 ориентирована как на геймеров, так и на пользователей, работающих с визуальным контентом.

 

Про новые модели мониторов Samsung

 

Флагманом линейки стал монитор Odyssey 3D с индексом G90XH. Это 32-дюймовая модель с 6K-разрешением, в которой эффект объема достигается за счет сочетания изогнутой панели и системы отслеживания взгляда. Технология в реальном времени анализирует положение глаз пользователя и адаптирует глубину изображения под конкретный ракурс. Частота обновления экрана заявлена ​​на уровне 165 Гц с возможностью увеличения до 330 Гц в режиме Dual Mode, а время отклика составляет 1 мс по методике GtG. В компании подчеркивают, что устройство рассчитано не только на игры, но и на задачи, где важна высокая детализация и реалистичное восприятие сцены.

 

Еще одной заметной новинкой стал Odyssey G6 (G60H), который Samsung называет первым монитором с частотой обновления свыше 1000 Гц. В обычном режиме экран работает на 600 Гц, а при активации Dual Mode показатель может быть увеличен до 1 040 Гц, но для этого требуется понизить разрешение. Модель ориентирована на киберспорт и соревновательные игры, где минимальная задержка и максимальная плавность изображения имеют решающее значение.

 

Кроме того, компания представила обновлённую серию Odyssey G8, в которую вошли три модели с OLED- и IPS-матрицами. Эти мониторы рассчитаны на премиальный сегмент и предлагают высокое разрешение в диапазоне от 165 до 240 Гц. В линейке присутствует версия G80HS, ставшая первым игровым монитором в 6K-разрешении, модель G80HF с поддержкой 5K, а также OLED-версия G80SH, ориентированная на 4K при 240 Гц. Samsung позиционирует серию G8 как универсальное решение для игры и работы с графикой, делая упор на качество изображения и производительность.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
692
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

16.12.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
views
145
comments 0
best devices 2025

Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.  

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года  
Samsung Odyssey 2026

Samsung Electronics объявила о выпуске линейки игровых мониторов Odyssey образца 2026 года. Компания представила сразу пять моделей, сделав акцент на росте разрешения, частоте обновления

27.12.25 | 10.15
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени   
michelin

Компания Michelin готовится представить на выставке Consumer Electronics Show 2026 в Лас-Вегасе новую линейку «умных» шин, способных в режиме реального времени

28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
27.12.25 | 10.15
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени
26.12.25 | 19.02
BYD показала сверхбыструю зарядку для электрокаров: 400 км за 5 минут
26.12.25 | 16.52
Лучшие игры 2025 года по версии Steam
26.12.25 | 13.04
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд
26.12.25 | 11.50
Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra получил поворотный безель камеры и версию Leica
26.12.25 | 10.29
Volvo создала самый читаемый шрифт для повышения безопасности водителей
26.12.25 | 06.55
США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности
25.12.25 | 19.30
Аудио система Samsung Music Frame получила лимитированную версию «Города Украины»
25.12.25 | 16.10
Китайская BYD экспортировала почти 1 млн электрокаров в 2025 году
25.12.25 | 13.26
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах
25.12.25 | 10.19
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд
25.12.25 | 07.20
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple
24.12.25 | 13.30
Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами
24.12.25 | 10.12
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия