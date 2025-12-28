Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года

Samsung Electronics объявила о выпуске линейки игровых мониторов Odyssey образца 2026 года. Компания представила сразу пять моделей, сделав акцент на росте разрешения, частоте обновления и эффекте погружения. Центральным элементом новой линейки станет первый в мире монитор с разрешением 6K, поддерживающий трехмерное изображение без использования специальных очков.

Когда покажут новые мониторы Samsung

Публичный показ всех новинок запланирован на международную выставку CES 2026 в Лас-Вегасе. До ее открытия Samsung раскрыла лишь часть характеристик, однако уже известно, что серия Odyssey 2026 ориентирована как на геймеров, так и на пользователей, работающих с визуальным контентом.

Про новые модели мониторов Samsung

Флагманом линейки стал монитор Odyssey 3D с индексом G90XH. Это 32-дюймовая модель с 6K-разрешением, в которой эффект объема достигается за счет сочетания изогнутой панели и системы отслеживания взгляда. Технология в реальном времени анализирует положение глаз пользователя и адаптирует глубину изображения под конкретный ракурс. Частота обновления экрана заявлена ​​на уровне 165 Гц с возможностью увеличения до 330 Гц в режиме Dual Mode, а время отклика составляет 1 мс по методике GtG. В компании подчеркивают, что устройство рассчитано не только на игры, но и на задачи, где важна высокая детализация и реалистичное восприятие сцены.

Еще одной заметной новинкой стал Odyssey G6 (G60H), который Samsung называет первым монитором с частотой обновления свыше 1000 Гц. В обычном режиме экран работает на 600 Гц, а при активации Dual Mode показатель может быть увеличен до 1 040 Гц, но для этого требуется понизить разрешение. Модель ориентирована на киберспорт и соревновательные игры, где минимальная задержка и максимальная плавность изображения имеют решающее значение.

Кроме того, компания представила обновлённую серию Odyssey G8, в которую вошли три модели с OLED- и IPS-матрицами. Эти мониторы рассчитаны на премиальный сегмент и предлагают высокое разрешение в диапазоне от 165 до 240 Гц. В линейке присутствует версия G80HS, ставшая первым игровым монитором в 6K-разрешении, модель G80HF с поддержкой 5K, а также OLED-версия G80SH, ориентированная на 4K при 240 Гц. Samsung позиционирует серию G8 как универсальное решение для игры и работы с графикой, делая упор на качество изображения и производительность.