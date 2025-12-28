Samsung представила геймерські монітори Odyssey 2026 року

Samsung Electronics оголосила про випуск лінійки ігрових моніторів Odyssey зразка 2026 року. Компанія представила відразу п’ять моделей, наголосивши на зростанні дозволу, частоті оновлення та ефекті занурення. Центральним елементом нової лінійки стане перший у світі монітор з роздільною здатністю 6K, що підтримуватиме тривимірне зображення без використання спеціальних окулярів.

Коли покажуть нові монітори Samsung

Публічний показ усіх новинок заплановано на міжнародну виставку CES 2026 у Лас-Вегасі. До її відкриття Samsung розкрила лише частину характеристик, проте вже відомо, що серія Odyssey 2026 орієнтована як на геймерів, так і користувачів, які працюють з візуальним контентом.

Про нові моделі моніторів Samsung

Флагманом лінійки став монітор Odyssey 3D з індексом G90XH. Це 32-дюймова модель з 6K-роздільною здатністю, в якій ефект об’єму досягається за рахунок поєднання вигнутої панелі та системи відстеження погляду. Технологія у реальному часі аналізує положення очей користувача та адаптує глибину зображення під конкретний ракурс. Частота оновлення екрана заявлена ​​на рівні 165 Гц з можливістю збільшення до 330 Гц у режимі Dual Mode, а час відгуку складає 1 мс за методикою GtG. У компанії підкреслюють, що пристрій розрахований не тільки на ігри, а й на завдання, де важлива висока деталізація та реалістичне сприйняття сцени.

Ще однією помітною новинкою став Odyssey G6 (G60H), який Samsung називає першим монітором із частотою оновлення понад 1000 Гц. У звичайному режимі екран працює на 600 Гц, а при активації Dual Mode показник може бути збільшений до 1040 Гц, але для цього потрібно знизити роздільну здатність. Модель орієнтована на кіберспорт та змагальні ігри, де мінімальна затримка та максимальна плавність зображення мають вирішальне значення.

Крім того, компанія представила оновлену серію Odyssey G8, до якої увійшли три моделі з OLED- та IPS-матрицями. Ці монітори розраховані на преміальний сегмент і пропонують високу роздільну здатність в діапазоні від 165 до 240 Гц. У лінійці присутня версія G80HS, що стала першим ігровим монітором у 6K-дозвіл, модель G80HF з підтримкою 5K, а також OLED-версія G80SH, орієнтована на 4K при 240 Гц. Samsung позиціонує серію G8 як універсальне рішення для гри та роботи з графікою, спираючись на якість зображення та продуктивність.