Samsung Galaxy TriFold — первый в мире серийный втрое складываемый смартфон

Samsung официально представила Galaxy TriFold — свой первый смартфон с тройным складыванием. После многочисленных утечек и демонстрации прототипов компания показала финальный серийный устройства, в котором использован более чем десятилетний опыт работы с гибкими форм-факторами. Модель получила самый крупный дисплей среди всех складных аппаратов линейки Galaxy, расширенные возможности интерфейса One UI и полноценную флагманскую начинку.

Как складывается Samsung Galaxy TriFold

Ключевой элемент конструкции — две титановые петли, позволяющие полностью скрыть основной экран внутри корпуса в сложенном состоянии. В отличие от Huawei Mate XT, внешний дисплей у Samsung разместили на задней стороне, а обе секции основной панели складываются внутрь, формируя компактную форму устройства.

В разложенном виде главный экран имеет диагональ 10 дюймов и разрешение 2160×1584 пикселей. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость в 1600 нит. В правой части экрана находится небольшое отверстие с фронтальной камерой на 10 мегапикселей. На дисплей нанесена защитная плёнка, как и на других складных устройствах Samsung.

Внешний экран получил диагональ 6,5 дюйма, разрешение 2520×1080 пикселей с соотношением сторон 21:9, частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость до 2600 нит. Здесь также установлена фронтальная камера на 10 мегапикселей, а защита обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Корпус Galaxy TriFold выполнен из усиленного алюминиевого сплава. В сложенном состоянии его размеры составляют 159,2×75×12,9 мм при массе 309 граммов. Минимальная толщина в раскрытом виде равна 3,9 мм. Смартфон соответствует степени защиты IP48, что обеспечивает базовую устойчивость к пыли и воде.

Характеристики раскладного смартфона Samsung Galaxy TriFold

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy — флагманская, хотя и прошлогодняя платформа Qualcomm. Её дополняют 16 гигабайт оперативной памяти и накопители на 512 гигабайт либо 1 терабайт. Основной фотоблок позаимствован у Galaxy Fold7: используется главный сенсор на 200 мегапикселей ISOCELL HP2, телефото-модуль на 10 мегапикселей с трёхкратным оптическим увеличением и ультраширокоугольная камера на 12 мегапикселей.

Смартфон работает под управлением One UI 8 на базе Android 16. Большой экран позволяет запускать сразу три полноразмерных приложения в портретном режиме. Galaxy TriFold стал также первым устройством Samsung, оснащённым отдельной версией Samsung DeX, которая включается без док-станций через меню быстрых настроек и превращает смартфон в рабочую станцию при подключении клавиатуры и мыши.

Акумуляторная система состоит из трёх отдельных элементов, размещённых в каждой секции устройства, и обеспечивает суммарную ёмкость 5600 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт. Предусмотрена работа с двумя Nano SIM и несколькими eSIM.

Цены и старт продаж

Продажи новинки в Южной Корее стартуют 12 декабря. Позже смартфон появится в Китае, Тайване, Сингапуре, ОАЭ и США. Стоимость Samsung пока не раскрывает. На первом этапе модель будет доступна только в цвете Crafted Black. Покупатели получат шесть месяцев Google AI Pro с доступом к возможностям на базе Veo3 и два терабайта облачного хранилища, а также однократную скидку в пятьдесят процентов на ремонт дисплея.