Samsung Galaxy TriFold — первый в мире серийный втрое складываемый смартфон  

Samsung Galaxy TriFold — первый в мире серийный втрое складываемый смартфон04.12.25
Samsung официально представила Galaxy TriFold — свой первый смартфон с тройным складыванием. После многочисленных утечек и демонстрации прототипов компания показала финальный серийный устройства, в котором использован более чем десятилетний опыт работы с гибкими форм-факторами. Модель получила самый крупный дисплей среди всех складных аппаратов линейки Galaxy, расширенные возможности интерфейса One UI и полноценную флагманскую начинку.
Как складывается Samsung Galaxy TriFold
Ключевой элемент конструкции — две титановые петли, позволяющие полностью скрыть основной экран внутри корпуса в сложенном состоянии. В отличие от Huawei Mate XT, внешний дисплей у Samsung разместили на задней стороне, а обе секции основной панели складываются внутрь, формируя компактную форму устройства.
В разложенном виде главный экран имеет диагональ 10 дюймов и разрешение 2160×1584 пикселей. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость в 1600 нит. В правой части экрана находится небольшое отверстие с фронтальной камерой на 10 мегапикселей. На дисплей нанесена защитная плёнка, как и на других складных устройствах Samsung.
Внешний экран получил диагональ 6,5 дюйма, разрешение 2520×1080 пикселей с соотношением сторон 21:9, частоту обновления от 1 до 120 Гц и пиковую яркость до 2600 нит. Здесь также установлена фронтальная камера на 10 мегапикселей, а защита обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2.
Корпус Galaxy TriFold выполнен из усиленного алюминиевого сплава. В сложенном состоянии его размеры составляют 159,2×75×12,9 мм при массе 309 граммов. Минимальная толщина в раскрытом виде равна 3,9 мм. Смартфон соответствует степени защиты IP48, что обеспечивает базовую устойчивость к пыли и воде.
Характеристики раскладного смартфона Samsung Galaxy TriFold
За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy — флагманская, хотя и прошлогодняя платформа Qualcomm. Её дополняют 16 гигабайт оперативной памяти и накопители на 512 гигабайт либо 1 терабайт. Основной фотоблок позаимствован у Galaxy Fold7: используется главный сенсор на 200 мегапикселей ISOCELL HP2, телефото-модуль на 10 мегапикселей с трёхкратным оптическим увеличением и ультраширокоугольная камера на 12 мегапикселей.
Смартфон работает под управлением One UI 8 на базе Android 16. Большой экран позволяет запускать сразу три полноразмерных приложения в портретном режиме. Galaxy TriFold стал также первым устройством Samsung, оснащённым отдельной версией Samsung DeX, которая включается без док-станций через меню быстрых настроек и превращает смартфон в рабочую станцию при подключении клавиатуры и мыши.
Акумуляторная система состоит из трёх отдельных элементов, размещённых в каждой секции устройства, и обеспечивает суммарную ёмкость 5600 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт. Предусмотрена работа с двумя Nano SIM и несколькими eSIM.
Цены и старт продаж
Продажи новинки в Южной Корее стартуют 12 декабря. Позже смартфон появится в Китае, Тайване, Сингапуре, ОАЭ и США. Стоимость Samsung пока не раскрывает. На первом этапе модель будет доступна только в цвете Crafted Black. Покупатели получат шесть месяцев Google AI Pro с доступом к возможностям на базе Veo3 и два терабайта облачного хранилища, а также однократную скидку в пятьдесят процентов на ремонт дисплея.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Samsung Galaxy TriFold — первый в мире серийный втрое складываемый смартфон sams смартфон
Samsung официально представила Galaxy TriFold — свой первый смартфон с тройным складыванием. После многочисленных утечек и демонстрации прототипов компания показала финальный серийный устройства
OpenAI добавит рекламу в ChatGPT бизнес искусственный интеллект
В версии приложения ChatGPT1.2025.329 зафиксированы ссылки на «рекламную функцию», «поисковую рекламу» и «витрину контента»
OpenAI добавит рекламу в ChatGPT
Китайцы представили свои DDR5 и LPDDR5X
Геймерский монитор AOC U27G4XM оснащен Mini-LED подсветкой, яркостью до 1200 нит и частотой обновления до 320 Гц
Belkin выпустила GaN-зарядку BoostCharge Pro мощностью 70 Вт
Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $80
Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами
Sony LYTIA 901 — первый смартфонный сенсор компании на 200 Мпикс