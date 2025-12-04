Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі

Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший смартфон із потрійним складанням. Після численних витоків та демонстрації прототипів компанія показала фінальний серійний пристрій, у якому використано більш ніж десятирічний досвід роботи з гнучкими форм-факторами. Модель отримала найбільший дисплей серед усіх складних апаратів лінійки Galaxy, розширені можливості інтерфейсу One UI та повноцінну флагманську начинку.

Як складається Samsung Galaxy TriFold

Ключовий елемент конструкції – дві титанові петлі, що дозволяють повністю приховати основний екран усередині корпусу у складеному стані. На відміну від Huawei Mate XT, зовнішній дисплей Samsung розмістили на задній стороні, а обидві секції основної панелі складаються всередину, формуючи компактну форму пристрою.

У розкладеному вигляді головний екран має діагональ 10 дюймів та роздільну здатність 2160×1584 пікселів. Панель підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц і забезпечує пікову яскравість 1600 нит. У правій частині екрану знаходиться невеликий отвір із фронтальною камерою на 10 мегапікселів. На дисплей нанесено захисну плівку, як і на інших складних пристроях Samsung.

Зовнішній екран отримав діагональ 6,5 дюйми, роздільна здатність 2520×1080 пікселів із співвідношенням сторін 21:9, частоту оновлення від 1 до 120 Гц і пікову яскравість до 2600 ніт. Тут також встановлено фронтальну камеру на 10 мегапікселів, а захист забезпечується склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Корпус Galaxy TriFold виконаний із посиленого алюмінієвого сплаву. У складеному стані його розміри становлять 159,2 75 12,9 мм при масі 309 грамів. Мінімальна товщина у розкритому вигляді дорівнює 3,9 мм. Смартфон відповідає ступеню захисту IP48, що забезпечує базову стійкість до пилу та води.

Характеристики розкладного смартфона Samsung Galaxy TriFold

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy – флагманська, хоч і торішня платформа Qualcomm. Її доповнюють 16 гігабайт оперативної пам’яті та накопичувачі на 512 гігабайт чи 1 терабайт. Основний фотоблок запозичений у Galaxy Fold7: використовується головний сенсор на 200 мегапікселів ISOCELL HP2, телефото-модуль на 10 мегапікселів із трикратним оптичним збільшенням та ультраширококутна камера на 12 мегапікселів.

Смартфон працює під керуванням One UI 8 на базі Android 16. Великий екран дозволяє запускати відразу три повнорозмірні програми в портретному режимі. Galaxy TriFold став також першим пристроєм Samsung, оснащеним окремою версією Samsung DeX, яка включається без док-станцій через меню швидких налаштувань та перетворює смартфон на робочу станцію при підключенні клавіатури та миші.

Акумуляторна система складається з трьох окремих елементів, розміщених у кожній секції пристрою, та забезпечує сумарну ємність 5600 мА·год. Підтримується провідна зарядка потужністю 45 Вт та бездротова на 15 Вт. Передбачено роботу з двома Nano SIM та кількома eSIM.



Ціни та старт продажів

Продаж новинки в Південній Кореї стартує 12 грудня. Пізніше смартфон з’явиться у Китаї, Тайвані, Сінгапурі, ОАЕ та США. Вартість Samsung поки що не розкриває. На першому етапі модель буде доступна лише у кольорі Crafted Black. Покупці отримають шість місяців Google AI Pro з доступом до можливостей на базі Veo3 та два терабайти хмарного сховища, а також одноразову знижку п’ятдесят відсотків на ремонт дисплея.