Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі

04.12.25

Samsung Galaxy TriFold

 

Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший смартфон із потрійним складанням. Після численних витоків та демонстрації прототипів компанія показала фінальний серійний пристрій, у якому використано більш ніж десятирічний досвід роботи з гнучкими форм-факторами. Модель отримала найбільший дисплей серед усіх складних апаратів лінійки Galaxy, розширені можливості інтерфейсу One UI та повноцінну флагманську начинку.

 

Як складається Samsung Galaxy TriFold

 

Samsung Galaxy TriFold

 

Ключовий елемент конструкції – дві титанові петлі, що дозволяють повністю приховати основний екран усередині корпусу у складеному стані. На відміну від Huawei Mate XT, зовнішній дисплей Samsung розмістили на задній стороні, а обидві секції основної панелі складаються всередину, формуючи компактну форму пристрою.

 

Samsung Galaxy TriFold

 

У розкладеному вигляді головний екран має діагональ 10 дюймів та роздільну здатність 2160×1584 пікселів. Панель підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц і забезпечує пікову яскравість 1600 нит. У правій частині екрану знаходиться невеликий отвір із фронтальною камерою на 10 мегапікселів. На дисплей нанесено захисну плівку, як і на інших складних пристроях Samsung.

 

Зовнішній екран отримав діагональ 6,5 дюйми, роздільна здатність 2520×1080 пікселів із співвідношенням сторін 21:9, частоту оновлення від 1 до 120 Гц і пікову яскравість до 2600 ніт. Тут також встановлено фронтальну камеру на 10 мегапікселів, а захист забезпечується склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

 

Корпус Galaxy TriFold виконаний із посиленого алюмінієвого сплаву. У складеному стані його розміри становлять 159,2 75 12,9 мм при масі 309 грамів. Мінімальна товщина у розкритому вигляді дорівнює 3,9 мм. Смартфон відповідає ступеню захисту IP48, що забезпечує базову стійкість до пилу та води.

 

Характеристики розкладного смартфона Samsung Galaxy TriFold

 

Samsung Galaxy TriFold

 

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy – флагманська, хоч і торішня платформа Qualcomm. Її доповнюють 16 гігабайт оперативної пам’яті та накопичувачі на 512 гігабайт чи 1 терабайт. Основний фотоблок запозичений у Galaxy Fold7: використовується головний сенсор на 200 мегапікселів ISOCELL HP2, телефото-модуль на 10 мегапікселів із трикратним оптичним збільшенням та ультраширококутна камера на 12 мегапікселів.

 

Смартфон працює під керуванням One UI 8 на базі Android 16. Великий екран дозволяє запускати відразу три повнорозмірні програми в портретному режимі. Galaxy TriFold став також першим пристроєм Samsung, оснащеним окремою версією Samsung DeX, яка включається без док-станцій через меню швидких налаштувань та перетворює смартфон на робочу станцію при підключенні клавіатури та миші.

 

Акумуляторна система складається з трьох окремих елементів, розміщених у кожній секції пристрою, та забезпечує сумарну ємність 5600 мА·год. Підтримується провідна зарядка потужністю 45 Вт та бездротова на 15 Вт. Передбачено роботу з двома Nano SIM та кількома eSIM.
Samsung Galaxy TriFold

 

Ціни та старт продажів

 

Продаж новинки в Південній Кореї стартує 12 грудня. Пізніше смартфон з’явиться у Китаї, Тайвані, Сінгапурі, ОАЕ та США. Вартість Samsung поки що не розкриває. На першому етапі модель буде доступна лише у кольорі Crafted Black. Покупці отримають шість місяців Google AI Pro з доступом до можливостей на базі Veo3 та два терабайти хмарного сховища, а також одноразову знижку п’ятдесят відсотків на ремонт дисплея.


