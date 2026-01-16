 

Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании

16.01.26

Samsung Galaxy A07 5G

 

Компания Samsung анонсировала новое доступное 5G‑устройство Galaxy A07 5G. Модель станет одним из самых доступных смартфонов компании с поддержкой 5G в 2026 году.

 

Дизайн и дисплей

 

Galaxy A07 5G сохранил дизайн предшественника: каплевидный вырез, пластиковый корпус и броские рамки. Основное обновление коснулось экрана – смартфон получил 6,7” PLS LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит, что выделяет его среди бюджетных моделей.

 

Производительность и память

 

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 и доступно в конфигурациях с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища с возможностью расширения через microSD. Смартфон работает на Android 16 и получит шесть больших обновлений операционной системы, что является рекордом для бюджетного сегмента.

 

Камеры и аккумулятор

 

Galaxy A07 5G оснащен двойной основной камерой с сенсором на 50 Мп и передней камерой на 8 Мп. Главным преимуществом также станет аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий длительную автономную работу.

 

Цвета, цены и доступность

 

Покупателям предлагаются два цвета: Light Violet и Black. Цена новинки составляет $175 за версию 4/128 ГБ и $190 за версию 6/128 ГБ. Официальный запуск Galaxy A07 5G запланирован на январь 2026 года, что предваряет релизы моделей Galaxy A37 и A57.


