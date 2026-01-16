Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании

Компания Samsung анонсировала новое доступное 5G‑устройство Galaxy A07 5G. Модель станет одним из самых доступных смартфонов компании с поддержкой 5G в 2026 году.

Дизайн и дисплей

Galaxy A07 5G сохранил дизайн предшественника: каплевидный вырез, пластиковый корпус и броские рамки. Основное обновление коснулось экрана – смартфон получил 6,7” PLS LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит, что выделяет его среди бюджетных моделей.

Производительность и память

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 и доступно в конфигурациях с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища с возможностью расширения через microSD. Смартфон работает на Android 16 и получит шесть больших обновлений операционной системы, что является рекордом для бюджетного сегмента.

Камеры и аккумулятор

Galaxy A07 5G оснащен двойной основной камерой с сенсором на 50 Мп и передней камерой на 8 Мп. Главным преимуществом также станет аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий длительную автономную работу.

Цвета, цены и доступность

Покупателям предлагаются два цвета: Light Violet и Black. Цена новинки составляет $175 за версию 4/128 ГБ и $190 за версию 6/128 ГБ. Официальный запуск Galaxy A07 5G запланирован на январь 2026 года, что предваряет релизы моделей Galaxy A37 и A57.