Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг  

Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг16.01.26
Компанія Samsung анонсувала новий доступний 5G-пристрій Galaxy A07 5G. Модель стане одним із найдоступніших смартфонів компанії з підтримкою 5G у 2026 році.
Дизайн та дисплей
Galaxy A07 5G зберіг дизайн попередника: краплеподібний виріз, пластиковий корпус та помітні рамки. Основне оновлення торкнулося екрану – смартфон отримав 6,7” PLS LCD-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 800 ниток, що виділяє його серед бюджетних моделей.
Продуктивність та пам’ять
Пристрій працює на чіпсеті MediaTek Dimensity 6300 і доступний у конфігураціях з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього сховища з можливістю розширення через microSD. Смартфон працює на Android 16 та отримає шість великих оновлень операційної системи, що є рекордом для бюджетного сегменту.
Камери та акумулятор
Galaxy A07 5G оснащений подвійною основною камерою із сенсором на 50 Мп та передньою камерою на 8 Мп. Головною перевагою також стане акумулятор ємністю 6000 мАг, що забезпечує тривалу автономну роботу.
Коліри, ціни та доступність
Покупцям пропонуються два кольори: Light Violet та Black. Ціна новинки складає $175 за версію 4/128 ГБ та $190 за версію 6/128 ГБ. Офіційний запуск Galaxy A07 5G запланований на січень 2026 року, що передує релізам моделей Galaxy A37 та A57.
