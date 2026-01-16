Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг

Компанія Samsung анонсувала новий доступний 5G-пристрій Galaxy A07 5G. Модель стане одним із найдоступніших смартфонів компанії з підтримкою 5G у 2026 році.

Дизайн та дисплей

Galaxy A07 5G зберіг дизайн попередника: краплеподібний виріз, пластиковий корпус та помітні рамки. Основне оновлення торкнулося екрану – смартфон отримав 6,7” PLS LCD-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 800 ниток, що виділяє його серед бюджетних моделей.

Продуктивність та пам’ять

Пристрій працює на чіпсеті MediaTek Dimensity 6300 і доступний у конфігураціях з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього сховища з можливістю розширення через microSD. Смартфон працює на Android 16 та отримає шість великих оновлень операційної системи, що є рекордом для бюджетного сегменту.

Камери та акумулятор

Galaxy A07 5G оснащений подвійною основною камерою із сенсором на 50 Мп та передньою камерою на 8 Мп. Головною перевагою також стане акумулятор ємністю 6000 мАг, що забезпечує тривалу автономну роботу.

Коліри, ціни та доступність

Покупцям пропонуються два кольори: Light Violet та Black. Ціна новинки складає $175 за версію 4/128 ГБ та $190 за версію 6/128 ГБ. Офіційний запуск Galaxy A07 5G запланований на січень 2026 року, що передує релізам моделей Galaxy A37 та A57.