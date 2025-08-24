PrtSc в Windows тепер може зберігати відео та малювати на скріншотах

В Windows 11 стандартное приложение «Ножницы» постепенно превращается из простого инструмента для скриншотов в полноценное средство работы с изображениями и видео. Если раньше оно умело только делать снимки экрана, а недавно получило поддержку записи видео с голосом, то теперь Microsoft тестирует новые функции, которые могут сделать «Ножницы» альтернативой сторонним утилитам.

Как сообщает Windows Latest, в сборке Windows 11 Canary появилась версия Snipping Tool 2022.2507.14.0 с расширенными возможностями. Программа научилась автоматически определять активное окно и записывать его содержимое — раньше пользователям приходилось вручную выделять прямоугольную область, что нередко приводило к обрезанным или слишком широким кадрам. Теперь можно переключаться между режимами «область» и «окно», хотя для начала записи окно всё равно нужно активировать.

Кроме того, пользователь Phantomofearth заметил ещё одно нововведение — панель для аннотаций. Пока что работает лишь частично, но уже позволяет делать пометки: рисовать карандашом или маркером поверх скриншотов.

В актуальной публичной версии Windows 11 «Ножницы» поддерживают снимки всего экрана, выделенной области или произвольной формы, а также запись видео с возможностью захвата системного звука и микрофона. Однако многие пользователи до сих пор не знают о функции видеозаписи, а в Windows 10 её нет вовсе.

Судя по обновлениям, «Ножницы» в Windows 11 постепенно превращаются в универсальный встроенный инструмент, который способен заменить большую часть стороннего софта для записи и редактирования скриншотов и экранного видео.