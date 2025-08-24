PrtSc у Windows тепер може зберігати відео та малювати на скріншотах24.08.25
У Windows 11 стандартна програма «Ножиці» поступово перетворюється із простого інструменту для скріншотів на повноцінний засіб роботи із зображеннями та відео. Якщо раніше воно вміло лише робити знімки екрану, а нещодавно отримало підтримку запису відео з голосом, то тепер Microsoft тестує нові функції, які можуть зробити “Ножиці” альтернативою стороннім утилітам.
Як повідомляє Windows Latest, у збірці Windows 11 Canary з’явилася версія Snipping Tool 2022.2507.14.0 з розширеними можливостями. Програма навчилася автоматично визначати активне вікно і записувати його вміст — раніше користувачам доводилося виділяти вручну прямокутну область, що нерідко призводило до обрізаних або занадто широких кадрів. Тепер можна перемикатися між режимами “область” та “вікно”, хоча для початку запису вікно все одно потрібно активувати.
Крім того, користувач Phantomofearth помітив ще одне нововведення – панель для анотацій. Поки що працює лише частково, але вже дозволяє робити позначки: малювати олівцем або маркером поверх скріншотів.
В актуальній публічній версії Windows 11 «Ножиці» підтримують знімки всього екрану, виділеної області або довільної форми, а також запис відео з можливістю захоплення системного звуку та мікрофона. Однак багато користувачів досі не знають про функцію відеозапису, а в Windows 10 її немає зовсім.
Судячи з оновлень, «Ножиці» в Windows 11 поступово перетворюються на універсальний вбудований інструмент, який здатний замінити більшу частину стороннього софту для запису та редагування скріншотів та екранного відео.
