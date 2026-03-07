Представлены смартфоны Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro. Подробности  

Представлены смартфоны Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro. Подробности07.03.26
Компания Nothing представила два новых смартфона среднего класса — Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro. Базовая модель уже поступила в продажу по цене от €350, тогда как версия Pro стоит от €480 и появится в магазинах 13 марта.
Nothing Phone (4a) Pro: тонкий корпус и обновлённая камера
Nothing Phone (4a) Pro получил ряд заметных изменений по сравнению с предыдущим поколением. Толщина корпуса составляет 7,95 мм — это самый тонкий смартфон в линейке компании.
Устройство оснащено 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 × 2800 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц, а заявленная пиковая яркость — до 5000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфон также получил защиту от воды и пыли по стандарту IP65.
На задней панели расположен крупный блок камер и световой интерфейс Glyph Matrix. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700c с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. Дополнительно установлен перископический модуль на 50 Мп с сенсором Samsung JN5, оптической стабилизацией и 3,5-кратным оптическим зумом. Третья камера — сверхширокоугольная на 8 Мп, аналогичная модулю в предыдущем поколении. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 с обновлённой графикой. По данным производителя, производительность центрального процессора выросла на 27%, графической подсистемы — на 30%, а скорость обработки задач искусственного интеллекта увеличилась на 65% по сравнению с моделями предыдущего поколения.
Устройство доступно с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 3.1. Производитель также отмечает рост скорости чтения данных до 147%. Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 5300 мм².
Nothing Phone (4a): базовая версия с OLED-экраном
Второй новинкой стал Nothing Phone (4a). Он получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224 × 2720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.
Экран также защищён стеклом Gorilla Glass 7i, однако уровень защиты корпуса от воды и пыли ниже — IP64.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 4. По заявлению производителя, его производительность примерно на 7% выше по сравнению с предыдущим поколением.
Модель доступна с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ.
Обе версии смартфона получили аккумулятор ёмкостью 5080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. В отличие от Pro-версии, базовая модель оснащена основным сенсором Samsung GN9 на 50 Мп. При этом перископическая, сверхширокоугольная и фронтальная камеры у обеих моделей одинаковые.
