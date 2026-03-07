Представлені смартфони Nothing Phone (4a) та Nothing Phone (4a) Pro. Подробиці

Компанія Nothing представила два нових смартфони середнього класу – Nothing Phone (4a) та Nothing Phone (4a) Pro. Базова модель вже надійшла в продаж за ціною від 350 євро, тоді як версія Pro коштує від 480 євро і з’явиться в магазинах 13 березня.

Nothing Phone (4a) Pro: тонкий корпус та оновлена ​​камера

Nothing Phone (4a) Pro отримав низку помітних змін порівняно з попереднім поколінням. Товщина корпусу складає 7,95 мм – це найтонший смартфон у лінійці компанії.

Пристрій оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1260×2800 пікселів. Частота оновлення досягає 144 Гц, а заявлена ​​пікова яскравість – до 5000 ниток. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i. Смартфон також отримав захист від води та пилу за стандартом IP65.

На задній панелі розташований великий блок камер та світловий інтерфейс Glyph Matrix. Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 700c з діафрагмою f/1.88 та оптичною стабілізацією. Додатково встановлено перископічний модуль на 50 Мп із сенсором Samsung JN5, оптичною стабілізацією та 3,5-кратним оптичним зумом. Третя камера – надширококутна на 8 Мп, аналогічна до модуля в попередньому поколінні. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4 із оновленою графікою. За даними виробника, продуктивність центрального процесора зросла на 27%, графічної підсистеми – на 30%, а швидкість обробки завдань штучного інтелекту збільшилась на 65% порівняно з моделями попереднього покоління.

Пристрій доступний з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем на 128 або 256 ГБ стандарту UFS 3.1. Виробник також зазначає зростання швидкості читання даних до 147%. Для відведення тепла використовується камера випаровування площею 5300 мм².

Nothing Phone (4a): базова версія з OLED-екраном

Другою новинкою став Nothing Phone (4a). Він отримав 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1224×2720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 4500 ниток.

Екран також захищений склом Gorilla Glass 7i, проте рівень захисту корпусу від води та пилу нижчий – IP64.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 7s Gen 4. За заявою виробника, його продуктивність приблизно на 7% вища порівняно з попереднім поколінням.

Модель доступна з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 об’ємом до 256 ГБ.

Обидві версії смартфона отримали акумулятор ємністю 5080 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 50 Вт. На відміну від Pro-версії базова модель оснащена основним сенсором Samsung GN9 на 50 Мп. При цьому перископічна, надширококутна та фронтальна камери у обох моделей однакові.