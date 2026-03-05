Представлен раскладной смартфон Honor Magic V6 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5   

Представлен раскладной смартфон Honor Magic V6 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 505.03.26
Компания Honor официально анонсировала складной смартфон Honor Magic V6. Новинка стала тоньше и получила увеличенный аккумулятор по сравнению с предыдущей моделью — Honor Magic V5.
Толщина Magic V6 составляет 4,1 мм в разложенном виде и 9 мм в сложенном. Белая версия ещё компактнее — 4 мм и 8,75 мм соответственно. Во всех модификациях установлен аккумулятор ёмкостью 6600 мА·ч — на 13,4% больше, чем у Magic V5.
Мощность зарядки увеличена: 80 Вт по кабелю и 66 Вт по беспроводной схеме против 66 Вт и 50 Вт у предшественника.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 и яркость до 6000 нит
Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.
За счёт уменьшенных рамок внешний дисплей вырос до 6,52 дюйма. Его пиковая яркость достигает 6000 нит. Внутренний экран сохранил диагональ 7,95 дюйма с разрешением 2172 × 2352 пикселя, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит.
Компания заявила о новом шарнире Super Steel с пределом прочности на растяжение 2800 МПа. По данным производителя, глубину складки удалось уменьшить на 44%, что делает внутренний дисплей визуально более ровным.
Камеры без серьёзных изменений
Основной модуль на 50 Мпикс с диафрагмой f/1.6 и телеобъектив на 64 МП с 3-кратным зумом перешли от Magic V5. Ультраширокий модуль обновлён: он получил объектив с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 15 мм. Фронтальные камеры на обоих экранах — по 20 Мпикс.
Дополнительно смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, защитой IP68 и IP69, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.
Устройство поставляется с Android 16 и фирменной оболочкой MagicOS 10. Вес составляет 224 г для большинства версий и 219 г для белой модификации.
Magic V6 уже доступен для предзаказа. Выход на глобальный рынок запланирован на вторую половину 2026 года.
