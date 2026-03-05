  

Представлено розкладний смартфон Honor Magic V6 на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5

05.03.26

Honor Magic V6

Компанія Honor офіційно анонсувала доладний смартфон Honor Magic V6. Новинка стала тоншою і отримала збільшений акумулятор порівняно з попередньою моделлю Honor Magic V5.

 

Товщина Magic V6 складає 4,1 мм у розкладеному вигляді та 9 мм у складеному. Біла версія ще компактніша – 4 мм і 8,75 мм відповідно. У всіх модифікаціях встановлений акумулятор ємністю 6600 мА · год – на 13,4% більше, ніж у Magic V5.

 

Потужність зарядки збільшена: 80 Вт по кабелю та 66 Вт за бездротовою схемою проти 66 Вт та 50 Вт у попередника.

 

Snapdragon 8 Elite Gen 5 і яскравість до 6000 ниток

 

Смартфон працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища.

 

За рахунок зменшених рамок зовнішній дисплей зріс до 6,52 дюйми. Його пікова яскравість досягає 6000 ниток. Внутрішній екран зберіг діагональ 7,95 дюйми з роздільною здатністю 2172 × 2352 пікселя, частотою оновлення від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт.

 

Компанія заявила про новий шарнір Super Steel з межею міцності на розтяг 2800 МПа. За даними виробника, глибину складки вдалося зменшити на 44%, що робить внутрішній екран візуально більш рівним.

 

Honor Magic V6

 

Камери без серйозних змін

 

Основний модуль на 50 Мпікс з діафрагмою f/1.6 та телеоб’єктив на 64 МП з 3-кратним зумом перейшли від Magic V5. Ультраширокий модуль оновлено: він отримав об’єктив з діафрагмою f/2.2 та фокусною відстанню 15 мм. Фронтальні камери на обох екранах – по 20 Мпікс.

 

Додатково смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців, стереодинаміками, захистом IP68 та IP69, а також підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

 

Пристрій поставляється з Android 16 і фірмовою оболонкою MagicOS 10. Вага складає 224 г для більшості версій та 219 г для білої модифікації.

 

Magic V6 вже доступний для замовлення. Вихід на світовий ринок запланований на другу половину 2026 року.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
224
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.03.26
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
views
8
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше

02.03.26 | 05.23
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.03.26 | 10.08
Представлено розкладний смартфон Honor Magic V6 на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5   
Honor Magic V6

Honor офіційно анонсувала доладний смартфон Honor Magic V6. Новинка стала тоншою та отримала збільшений акумулятор у порівнянні з попередньою моделлю

05.03.26 | 07.20
IDC: Криза пам’яті обвалить ринок смартфонів та унеможливить випуск моделей за $100     
Samsung Galaxy Fold7 test

За даними IDC, деякі Android-виробники вже підвищили ціни на 10–20% у січні 2026 року, а також скоротили модельні ряди

05.03.26 | 10.08
Представлено розкладний смартфон Honor Magic V6 на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5
05.03.26 | 07.20
IDC: Криза пам’яті обвалить ринок смартфонів та унеможливить випуск моделей за $100
04.03.26 | 20.40
Українська DeViro розробляє новий дрон-перехоплювач SOKYRA
04.03.26 | 20.33
Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ
04.03.26 | 18.41
XGMI Z6X – проектор для перегляду кіно на стелі
04.03.26 | 15.50
MWC 2026: Honor Robot Phone – смартфон із рухомою зовнішньою камерою
04.03.26 | 14.26
Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%
04.03.26 | 13.41
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році
04.03.26 | 13.08
Представлений Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го покоління на MWC 2026
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290
04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
03.03.26 | 19.28
Baseus EnerFill FC41 – павербанк на 100 Вт із вбудованими кабелями USB-C
03.03.26 | 17.19
Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу
03.03.26 | 15.30
Apple iPad Air 2026 отримав чіп M4, 12 ГБ ОЗУ та Wi-Fi 7 за ціною від $599
03.03.26 | 13.40
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth