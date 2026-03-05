Представлено розкладний смартфон Honor Magic V6 на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компанія Honor офіційно анонсувала доладний смартфон Honor Magic V6. Новинка стала тоншою і отримала збільшений акумулятор порівняно з попередньою моделлю Honor Magic V5.

Товщина Magic V6 складає 4,1 мм у розкладеному вигляді та 9 мм у складеному. Біла версія ще компактніша – 4 мм і 8,75 мм відповідно. У всіх модифікаціях встановлений акумулятор ємністю 6600 мА · год – на 13,4% більше, ніж у Magic V5.

Потужність зарядки збільшена: 80 Вт по кабелю та 66 Вт за бездротовою схемою проти 66 Вт та 50 Вт у попередника.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 і яскравість до 6000 ниток

Смартфон працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища.

За рахунок зменшених рамок зовнішній дисплей зріс до 6,52 дюйми. Його пікова яскравість досягає 6000 ниток. Внутрішній екран зберіг діагональ 7,95 дюйми з роздільною здатністю 2172 × 2352 пікселя, частотою оновлення від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт.

Компанія заявила про новий шарнір Super Steel з межею міцності на розтяг 2800 МПа. За даними виробника, глибину складки вдалося зменшити на 44%, що робить внутрішній екран візуально більш рівним.

Камери без серйозних змін

Основний модуль на 50 Мпікс з діафрагмою f/1.6 та телеоб’єктив на 64 МП з 3-кратним зумом перейшли від Magic V5. Ультраширокий модуль оновлено: він отримав об’єктив з діафрагмою f/2.2 та фокусною відстанню 15 мм. Фронтальні камери на обох екранах – по 20 Мпікс.

Додатково смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців, стереодинаміками, захистом IP68 та IP69, а також підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

Пристрій поставляється з Android 16 і фірмовою оболонкою MagicOS 10. Вага складає 224 г для більшості версій та 219 г для білої модифікації.

Magic V6 вже доступний для замовлення. Вихід на світовий ринок запланований на другу половину 2026 року.