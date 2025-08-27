Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D27.08.25
Китайская компания Abxylute анонсировала необычную игровую консоль 3D One, главной особенностью которой стала поддержка объёмного изображения без использования специальных очков.
Новинка оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство умеет переключаться между 2D- и 3D-режимами. Технология трёхмерного отображения основана на отслеживании взгляда и встроенной жидкокристаллической решётке в экране. Сейчас совместимыми являются около 50 игр из каталога Steam, включая такие крупные проекты, как Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong. Дополнительно программное обеспечение позволяет конвертировать фото и видео в 3D.
За производительность отвечает новый процессор Intel Lunar Lake Core Ultra 258V в связке с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителем (объём пока не раскрыт). Консоль оснащена съёмными контроллерами в стиле Nintendo Switch, а дополнительная клавиатура с трекпадом превращает её в компактный ноутбук.
Вес устройства составляет около 1,1 кг. Цена, по предварительным данным, будет ниже $1700, а старт продаж намечен на конец сентября — начало октября 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D игры консоль
Китайская компания Abxylute анонсировала необычную игровую консоль 3D One, главной особенностью которой стала поддержка объёмного изображения без использования специальных очков.
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5 Илон Маск разработка
Компания xAI, основанная Илоном Маском, выложила исходный код модели искусственного интеллекта Grok 2.5 на платформе Hugging Face
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядке Anker
Google Photos получит голосовое управление редактором фото
Google Pixel Buds 2a имеют защиту IP54 и активную шумозащиту
JBL Quantum — новые геймерские гарнитуры на Gamescom 2025
Instagram позволит слушать треки на Spotify
Google включила ИИ в поиске для 180 стран, в том числе и для Украины
Как выбрать аккумулятор для ИБП: полезные советы
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор