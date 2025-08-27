Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D

Китайская компания Abxylute анонсировала необычную игровую консоль 3D One, главной особенностью которой стала поддержка объёмного изображения без использования специальных очков.

Новинка оснащена 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство умеет переключаться между 2D- и 3D-режимами. Технология трёхмерного отображения основана на отслеживании взгляда и встроенной жидкокристаллической решётке в экране. Сейчас совместимыми являются около 50 игр из каталога Steam, включая такие крупные проекты, как Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong. Дополнительно программное обеспечение позволяет конвертировать фото и видео в 3D.

За производительность отвечает новый процессор Intel Lunar Lake Core Ultra 258V в связке с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителем (объём пока не раскрыт). Консоль оснащена съёмными контроллерами в стиле Nintendo Switch, а дополнительная клавиатура с трекпадом превращает её в компактный ноутбук.

Вес устройства составляет около 1,1 кг. Цена, по предварительным данным, будет ниже $1700, а старт продаж намечен на конец сентября — начало октября 2025 года.