Портативна консоль Abxylute 3D One оснащена екраном 11 дюймів, що працює в 2D і 3D27.08.25
Китайська компанія Abxylute анонсувала незвичайну ігрову консоль 3D One, головною особливістю якої стала підтримка зображення без використання спеціальних очок.
Новинка оснащена 11-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій вміє перемикатися між 2D- та 3D-режимами. Технологія тривимірного відображення заснована на відстеженні погляду та вбудовані рідкокристалічні грати в екрані. Зараз сумісними є близько 50 ігор з каталогу Steam, включаючи такі великі проекти, як Hogwarts Legacy і Black Myth: Wukong. Додатково програмне забезпечення дозволяє конвертувати фото та відео в 3D.
За продуктивність відповідає новий процесор Intel Lunar Lake Core Ultra 258V у зв’язці з 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD-накопичувачем (обсяг поки не розкритий). Консоль оснащена знімними контролерами в стилі Nintendo Switch, а додаткова клавіатура з трекпадом перетворює її на компактний ноутбук.
Вага пристрою становить близько 1,1 кг. Ціна, за попередніми даними, буде нижчою за $1700, а старт продажів намічено на кінець вересня — початок жовтня 2025 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Портативна консоль Abxylute 3D One оснащена екраном 11 дюймів, що працює в 2D і 3D ігри консоль
Китайська компанія Abxylute анонсувала незвичайну ігрову консоль 3D One, головною особливістю якої стала підтримка зображення без використання спеціальних очок.
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5 Ілон Маск розробка
Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, виклала вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 на платформі Hugging Face
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядці Anker
ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже надійшли у продаж в Україні
Google Photos отримає голосове керування редактором фото
Google Pixel Buds 2a мають захист IP54 та активний шумозахист
Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition – центральний хаб розумного будинку з камерою
JBL Quantum – нові геймерські гарнітури на Gamescom 2025
Instagram дозволить слухати треки на Spotify
Samsung QN90F з діагоналлю 115″ – найбільший Neo QLED-телевізор
Qualcomm Snapdragon W5 і W5+ Gen 2 додають супутниковий зв’язок в розумні годинники