Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth    

Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth03.03.26
Panasonic объявила о передаче подразделения по производству телевизоров китайской Skyworth. Формально бренд сохранится, но операционное управление ТВ-направлением перейдет партнеру. Для японской компании это означает фактический выход из самостоятельного производства телевизоров — сегмента, который десятилетиями ассоциировался с качеством и инженерной школой Panasonic.
С апреля Skyworth получит право выпускать и продавать телевизоры под брендом Panasonic на мировом рынке. При этом японская сторона сохранит контроль над ключевыми технологиями и патентным портфелем. Разработка, производство и коммерческая деятельность в ТВ-сегменте будут сосредоточены в Китае.
Причины сделки и дальнейшие планы
В Panasonic объясняют решение снижением рентабельности телевизионного направления и усилением конкуренции со стороны китайских производителей, которые доминируют в среднем и бюджетном сегментах.
Компания намерена сосредоточиться на других направлениях — промышленной электронике, автомобильных системах и энергетических решениях.
Для Skyworth соглашение открывает доступ к узнаваемому мировому бренду с репутацией в премиальном классе. Это может усилить позиции компании за пределами Китая, особенно в Европе и Северной Америке.
Передача бизнеса должна завершиться в течение 2026 года. Для покупателей изменения будут минимальными: телевизоры Panasonic останутся в продаже, однако их разработкой и выпуском будет заниматься Skyworth.
По структуре сделка напоминает соглашение между Sony и TCL, заключенное в конце января.
