Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth

Panasonic оголосила про передачу підрозділу із виробництва телевізорів китайської Skyworth. Формально бренд збережеться, але операційне керування ТВ-напрямком перейде партнеру. Для японської компанії це означає фактичний вихід із самостійного виробництва телевізорів – сегмента, який десятиліттями асоціювався з якістю та інженерною школою Panasonic.

З квітня Skyworth отримає право випускати та продавати телевізори під брендом Panasonic на світовому ринку. При цьому японська сторона збереже контроль над ключовими технологіями та патентним портфелем. Розробка, виробництво та комерційна діяльність у ТБ-сегменті будуть зосереджені у Китаї.

Причини угоди та подальші плани

У Panasonic пояснюють рішення зниженням рентабельності телевізійного спрямування та посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які домінують у середньому та бюджетному сегментах.

Компанія має намір зосередитись на інших напрямках — промисловій електроніці, автомобільних системах та енергетичних рішеннях.

Для Skyworth угода відкриває доступ до відомого світового бренду з репутацією у преміальному класі. Це може посилити позиції компанії за межами Китаю, особливо у Європі та Північній Америці.

Передача бізнесу має завершитись протягом 2026 року. Для покупців зміни будуть мінімальними: телевізори Panasonic залишаться у продажу, проте їх розробкою та випуском займатиметься Skyworth.

За структурою угода нагадує угоду між Sony і TCL, укладене наприкінці січня.