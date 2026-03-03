Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth    

Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth03.03.26
Panasonic оголосила про передачу підрозділу із виробництва телевізорів китайської Skyworth. Формально бренд збережеться, але операційне керування ТВ-напрямком перейде партнеру. Для японської компанії це означає фактичний вихід із самостійного виробництва телевізорів – сегмента, який десятиліттями асоціювався з якістю та інженерною школою Panasonic.
З квітня Skyworth отримає право випускати та продавати телевізори під брендом Panasonic на світовому ринку. При цьому японська сторона збереже контроль над ключовими технологіями та патентним портфелем. Розробка, виробництво та комерційна діяльність у ТБ-сегменті будуть зосереджені у Китаї.
Причини угоди та подальші плани
У Panasonic пояснюють рішення зниженням рентабельності телевізійного спрямування та посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які домінують у середньому та бюджетному сегментах.
Компанія має намір зосередитись на інших напрямках — промисловій електроніці, автомобільних системах та енергетичних рішеннях.
Для Skyworth угода відкриває доступ до відомого світового бренду з репутацією у преміальному класі. Це може посилити позиції компанії за межами Китаю, особливо у Європі та Північній Америці.
Передача бізнесу має завершитись протягом 2026 року. Для покупців зміни будуть мінімальними: телевізори Panasonic залишаться у продажу, проте їх розробкою та випуском займатиметься Skyworth.
За структурою угода нагадує угоду між Sony і TCL, укладене наприкінці січня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth Panasonic бізнес Китай телевізор
Для покупців зміни будуть мінімальними: телевізори Panasonic залишаться у продажу, проте їх розробкою та випуском займатиметься Skyworth.
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe Apple iPhone смартфон
Apple офіційно анонсувала iPhone 17e – нове покоління найдоступнішої моделі в лінійці. Презентація стала частиною серії запусків, розпочатих цього тижня.
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій