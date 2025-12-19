OpenAI представила обновленную модель ChatGPT Images, работающую в 4 раза быстрее  

OpenAI представила обновленную модель ChatGPT Images, работающую в 4 раза быстрее19.12.25
OpenAI начала развертывание новой версии инструмента ChatGPT Images, работающего на базе GPT-5.2. По данным компании, генерация изображений стала в 4 раза быстрее, а сама модель точнее выполняет инструкции, в частности при редактировании уже готовых картинок – от добавления и удаления элементов до их комбинирования и перестановки.
Отдельное внимание уделили качеству воспроизведения текста: новая версия лучше работает с надписями, включая мелкий и плотный текст, что было слабым местом предыдущих моделей. В интерфейсе ChatGPT появился специальный раздел Images с примерами подсказок и готовыми фильтрами для работы с графикой.
Обновление выходит на фоне возросшей конкуренции со стороны графических инструментов экосистемы Google, популярность которых повысила интерес к сервисам генерации изображений. В OpenAI отмечают, что ChatGPT Images остается важным фактором роста аудитории платформы, в настоящее время насчитывающей около 800 миллионов активных пользователей еженедельно.
