OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images, що працює в 4 рази швидше  

OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images, що працює в 4 рази швидше19.12.25
OpenAI розпочала розгортання нової версії інструменту ChatGPT Images, що працює на базі GPT-5.2. За даними компанії, генерація зображень стала вчетверо швидше, а сама модель точніше виконує інструкції, зокрема при редагуванні вже готових картинок – від додавання та видалення елементів до їх комбінування та перестановки.
Окрема увага приділилася якості відтворення тексту: нова версія краще працює з написами, включаючи дрібний і щільний текст, що було слабким місцем попередніх моделей. В інтерфейсі ChatGPT з’явився спеціальний розділ Images із прикладами підказок та готовими фільтрами для роботи з графікою.
Оновлення виходить на тлі зростання конкуренції з боку графічних інструментів екосистеми Google, популярність яких підвищила інтерес до сервісів генерації зображень. В OpenAI відзначають, що ChatGPT Images залишається важливим фактором зростання аудиторії платформи, що нараховує близько 800 мільйонів активних користувачів щотижня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images, що працює в 4 рази швидше оновлення штучний інтелект
OpenAI розпочала розгортання нової версії інструменту ChatGPT Images, що працює на базі GPT-5.2. За даними компанії, генерація зображень стала в 4 рази швидше
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo CES LG телевізор
LG представила нову серію телевізорів Micro RGB evo, яку виробник позиціонує як найбільш технологічно просунуті LCD моделі у своїй історії
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo
На росії повністю заблокують YouTube
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac
Rogbid Enduro – захищений смарт-годинник з великим акумулятором на 1100 мАч і ціною всього $30
На Steam у 2025 році вийшло понад 19 тисяч ігор, половину гравці навіть не помітили
Компанія виробник роботів пилососів iRobot оголосила про банкрутство
Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry