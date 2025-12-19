OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images, що працює в 4 рази швидше

OpenAI розпочала розгортання нової версії інструменту ChatGPT Images, що працює на базі GPT-5.2. За даними компанії, генерація зображень стала вчетверо швидше, а сама модель точніше виконує інструкції, зокрема при редагуванні вже готових картинок – від додавання та видалення елементів до їх комбінування та перестановки.

Окрема увага приділилася якості відтворення тексту: нова версія краще працює з написами, включаючи дрібний і щільний текст, що було слабким місцем попередніх моделей. В інтерфейсі ChatGPT з’явився спеціальний розділ Images із прикладами підказок та готовими фільтрами для роботи з графікою.

Оновлення виходить на тлі зростання конкуренції з боку графічних інструментів екосистеми Google, популярність яких підвищила інтерес до сервісів генерації зображень. В OpenAI відзначають, що ChatGPT Images залишається важливим фактором зростання аудиторії платформи, що нараховує близько 800 мільйонів активних користувачів щотижня.