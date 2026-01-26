  

Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн

26.01.26

kyivstar logo

 

С 22 января «Киевстар» предлагает новую линейку тарифов мобильной связи для подключения и перехода абонентов. Она включает исключительно пакеты «Всё вместе», а минимальная стоимость предложений начинается с ₴370.

 

Условия во многом повторяют «традиции» 2025 года. Тарифная линейка состоит только из предложений формата «Всё вместе», которые объединяют мобильную связь и домашний интернет. Контрактное подключение остаётся дешевле предоплатного, а в тарифах предоплаты объём гигабайтов по Украине удваивается при своевременной оплате. Отдельно подчёркивается ценовой фактор: базовое предложение фактически закрепляет минимальную стоимость предоплаты на уровне около ₴400 без учёта акционных условий.

 

В сообществе MZU констатируют, что рынок мобильной связи уверенно преодолел новый психологический рубеж. Минимальный стандарт стоимости базового пакета услуг предоплаты, без акций и скидок, окончательно закрепился выше отметки в 400 гривен.

 

Линейка тарифов «Всё вместе» включает несколько вариантов. Самый доступный пакет «Всё вместе — Лёгкий» предлагается по контракту за 370 гривен в месяц, тогда как в формате предоплаты его стоимость составляет 450 гривен за четыре недели. Тариф «Всё вместе — Крутой» обойдётся в 450 гривен в месяц при контракте или 550 гривен за четыре недели при предоплате. Самый дорогой вариант, «Всё вместе — Топовый», доступен по контракту за 750 гривен в месяц.

 

Напомним, что с 6 января «Киевстар» также обновил тарифы домашнего интернета. Для новых подключений доступны два пакета: «Оптимальный» со скоростью до 300 Мбит/с за 350 грн в месяц и «Комфортный» со скоростью до 1 Гбит/с за 450 гривен в месяц. При этом более ранний тариф «Дом» был исключён из стартовых предложений.

 

На фоне этих изменений другие операторы также корректируют условия. Vodafone повысил стоимость тарифов Flexx GO и Flexx TOP на 50–100 гривен, а lifecell ввёл ограничения на входящие звонки при неоплате тарифа.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
798
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
18
comments 0
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
26.01.26 | 10.17
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн   
kyivstar logo

С 22 января «Киевстар» предлагает новую линейку тарифов мобильной связи для подключения и перехода абонентов. Она включает исключительно пакеты «Всё вместе», а минимальная стоимость предложений начинается с ₴370.

26.01.26 | 07.22
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android     
Google Pixel 8a

Google существенно меняет дизайн голосового поиска на Android и модернизирует его: компания обновляет устаревший интерфейс и добавляет элементы, связанные с ИИ-режимами

26.01.26 | 10.17
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
26.01.26 | 07.22
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android 
25.01.26 | 15.09
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
25.01.26 | 09.11
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
24.01.26 | 12.44
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL
23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
23.01.26 | 13.30
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
23.01.26 | 09.55
Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине
23.01.26 | 06.44
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
22.01.26 | 16.59
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
22.01.26 | 13.28
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета
22.01.26 | 10.14
Xiaomi выпустила самый компактный магнитный павер банк — он весит 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все таки решила больше не выпускать смартфонов