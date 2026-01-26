Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн   

Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн26.01.26
С 22 января «Киевстар» предлагает новую линейку тарифов мобильной связи для подключения и перехода абонентов. Она включает исключительно пакеты «Всё вместе», а минимальная стоимость предложений начинается с ₴370.
Условия во многом повторяют «традиции» 2025 года. Тарифная линейка состоит только из предложений формата «Всё вместе», которые объединяют мобильную связь и домашний интернет. Контрактное подключение остаётся дешевле предоплатного, а в тарифах предоплаты объём гигабайтов по Украине удваивается при своевременной оплате. Отдельно подчёркивается ценовой фактор: базовое предложение фактически закрепляет минимальную стоимость предоплаты на уровне около ₴400 без учёта акционных условий.
В сообществе MZU констатируют, что рынок мобильной связи уверенно преодолел новый психологический рубеж. Минимальный стандарт стоимости базового пакета услуг предоплаты, без акций и скидок, окончательно закрепился выше отметки в 400 гривен.
Линейка тарифов «Всё вместе» включает несколько вариантов. Самый доступный пакет «Всё вместе — Лёгкий» предлагается по контракту за 370 гривен в месяц, тогда как в формате предоплаты его стоимость составляет 450 гривен за четыре недели. Тариф «Всё вместе — Крутой» обойдётся в 450 гривен в месяц при контракте или 550 гривен за четыре недели при предоплате. Самый дорогой вариант, «Всё вместе — Топовый», доступен по контракту за 750 гривен в месяц.
Напомним, что с 6 января «Киевстар» также обновил тарифы домашнего интернета. Для новых подключений доступны два пакета: «Оптимальный» со скоростью до 300 Мбит/с за 350 грн в месяц и «Комфортный» со скоростью до 1 Гбит/с за 450 гривен в месяц. При этом более ранний тариф «Дом» был исключён из стартовых предложений.
На фоне этих изменений другие операторы также корректируют условия. Vodafone повысил стоимость тарифов Flexx GO и Flexx TOP на 50–100 гривен, а lifecell ввёл ограничения на входящие звонки при неоплате тарифа.
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android Google Андроид искусственный интеллект обновление

