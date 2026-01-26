Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн   

Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн26.01.26
З 22 січня «Київстар» пропонує нову лінійку тарифів мобільного зв’язку для підключення та переходу абонентів. Вона включає виключно пакети “Все разом”, а мінімальна вартість пропозицій починається з ₴370.
Умови багато в чому повторюють традиції 2025 року. Тарифна лінійка складається лише із пропозицій формату «Все разом», які поєднують мобільний зв’язок та домашній інтернет. Контрактне підключення залишається дешевшим за передоплатне, а в тарифах передоплати обсяг гігабайтів по Україні подвоюється при своєчасній оплаті. Окремо наголошується на ціновому факторі: базова пропозиція фактично закріплює мінімальну вартість передоплати на рівні близько ₴400 без урахування акційних умов.
Ринок мобільного зв’язку впевнено подолав новий психологічний рубіж. Мінімальний стандарт вартості базового пакету послуг передоплати, без акцій та знижок, остаточно закріпився вище за відмітку в 400 гривень.
Лінійка тарифів “Все разом” включає кілька варіантів. Найдоступніший пакет “Все разом – Легкий” пропонується за контрактом за 370 гривень на місяць, тоді як у форматі передоплати його вартість складає 450 гривень за чотири тижні. Тариф «Все разом — Крутий» коштуватиме 450 гривень на місяць за контракту або 550 гривень за чотири тижні за передоплати. Найдорожчий варіант, “Все разом – Топовий”, доступний за контрактом за 750 гривень на місяць.
Нагадаємо, що з 6 січня Київстар також оновив тарифи домашнього інтернету. Для нових підключень доступно два пакети: «Оптимальний» зі швидкістю до 300 Мбіт/с за 350 грн на місяць та «Комфортний» зі швидкістю до 1 Гбіт/с за 450 гривень на місяць. При цьому раніше тариф «Дім» був виключений зі стартових пропозицій.
З огляду на цих змін інші оператори також коригують умови. Vodafone підвищив вартість тарифів Flexx GO та Flexx TOP на 50–100 гривень, а lifecell запровадив обмеження на вхідні дзвінки при несплаті тарифу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн Київстар тарифи телеком
З 22 січня «Київстар» пропонує нову лінійку тарифів мобільного зв’язку для підключення та переходу абонентів. Вона включає виключно пакети “Все разом”, а мінімальна вартість пропозицій починається з ₴370.
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера Hyundai автомобіль
Hyundai представила концепт Staria Camper невдовзі після світової прем’єри Hyundai Staria Electric. Прототип показали на виставці CMT у Штутгарті
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера
Сервіс CreepyLink дасть створити підозрілі короткі посилання
Honda Base Station – концепт туристичного причепа будинку на колесах
Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу
Київстар купує частину бізнесу Comfy
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів