  

Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн

26.01.26

kyivstar logo

 

З 22 січня «Київстар» пропонує нову лінійку тарифів мобільного зв’язку для підключення та переходу абонентів. Вона включає виключно пакети “Все разом”, а мінімальна вартість пропозицій починається з ₴370.

 

Умови багато в чому повторюють традиції 2025 року. Тарифна лінійка складається лише із пропозицій формату «Все разом», які поєднують мобільний зв’язок та домашній інтернет. Контрактне підключення залишається дешевшим за передоплатне, а в тарифах передоплати обсяг гігабайтів по Україні подвоюється при своєчасній оплаті. Окремо наголошується на ціновому факторі: базова пропозиція фактично закріплює мінімальну вартість передоплати на рівні близько ₴400 без урахування акційних умов.

 

Ринок мобільного зв’язку впевнено подолав новий психологічний рубіж. Мінімальний стандарт вартості базового пакету послуг передоплати, без акцій та знижок, остаточно закріпився вище за відмітку в 400 гривень.

 

Лінійка тарифів “Все разом” включає кілька варіантів. Найдоступніший пакет “Все разом – Легкий” пропонується за контрактом за 370 гривень на місяць, тоді як у форматі передоплати його вартість складає 450 гривень за чотири тижні. Тариф «Все разом — Крутий» коштуватиме 450 гривень на місяць за контракту або 550 гривень за чотири тижні за передоплати. Найдорожчий варіант, “Все разом – Топовий”, доступний за контрактом за 750 гривень на місяць.

 

Нагадаємо, що з 6 січня Київстар також оновив тарифи домашнього інтернету. Для нових підключень доступно два пакети: «Оптимальний» зі швидкістю до 300 Мбіт/с за 350 грн на місяць та «Комфортний» зі швидкістю до 1 Гбіт/с за 450 гривень на місяць. При цьому раніше тариф «Дім» був виключений зі стартових пропозицій.

 

З огляду на цих змін інші оператори також коригують умови. Vodafone підвищив вартість тарифів Flexx GO та Flexx TOP на 50–100 гривень, а lifecell запровадив обмеження на вхідні дзвінки при несплаті тарифу.


