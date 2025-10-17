Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $350017.10.25
Apple представила обновленную гарнитуру Vision Pro второго поколения, которая получила чип M5, новый ремешок Dual Knit Band, но при этом сохранила предварительную цену – от $3500.
Основные изменения
Новый процессор M5 обеспечивает на 10% больше пикселей на OLED-дисплеях и повышает частоту обновления до 120 Гц (ранее максимум составлял 100 Гц). Благодаря улучшенной производительности функции, использующие искусственный интеллект, такие как Persona или пространственные фото, работают до 50% быстрее.
M5 дополняет специализированный чип R1, обрабатывающий данные из 12 камер, 5 сенсоров и 6 микрофонов, передавая их на дисплей с задержкой всего 12 мс.
Емкость батареи не изменилась, однако энергоэффективность стала лучше – теперь Vision Pro может работать до 2,5 часов в обычном режиме и до 3 часов при просмотре видео, что примерно на 30 минут больше, чем у предшественника.
Ремешок имеет двойную систему крепления – сверху и сзади головы, что повышает комфорт во время длительного использования. Он будет доступен в размерах S, M и L, а также будет продаваться отдельно и совместим с гарнитурой первого поколения.
Сам шлем стал немного тяжелее — от 750 до 800 граммов, что примерно на 150 г больше первой модели.
Цена и доступность
Обновленная Apple Vision Pro (2025) поступит в продажу с 22 октября по цене от $3500. Будут доступны версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти.
Интересно, что программа обмена (trade-in) для Vision Pro не предусмотрена, в отличие от других устройств Apple.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500 Apple виртуальная реальность гарнитуры дополненная реальность
Apple представила обновленную гарнитуру Vision Pro второго поколения, которая получила чип M5, новый ремешок Dual Knit Band, но при этом сохранила предварительную цену – от $3500.
Baseus EnerGeek GX11 — портативный аккумулятор со встроенным 4G-роутером аккумулятор роутер
Baseus анонсировала новый гибридный девайс EnerGeek GX11, который объединяет три функции в одном корпусе
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500
Toyota представила новую мультимедийную систему
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же
Укрпочта анонсировала запуск своей сети почтоматов. Первый 100 появятся до конца года
Google позволит скрыть рекламу в поиске
IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет
Магазин приложений Pebble снова начинает работать
HBO Max уже доступен в Украине за €7,99 в місяць
Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24