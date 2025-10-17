Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500

Apple представила обновленную гарнитуру Vision Pro второго поколения, которая получила чип M5, новый ремешок Dual Knit Band, но при этом сохранила предварительную цену – от $3500.

Основные изменения

Новый процессор M5 обеспечивает на 10% больше пикселей на OLED-дисплеях и повышает частоту обновления до 120 Гц (ранее максимум составлял 100 Гц). Благодаря улучшенной производительности функции, использующие искусственный интеллект, такие как Persona или пространственные фото, работают до 50% быстрее.

M5 дополняет специализированный чип R1, обрабатывающий данные из 12 камер, 5 сенсоров и 6 микрофонов, передавая их на дисплей с задержкой всего 12 мс.

Емкость батареи не изменилась, однако энергоэффективность стала лучше – теперь Vision Pro может работать до 2,5 часов в обычном режиме и до 3 часов при просмотре видео, что примерно на 30 минут больше, чем у предшественника.

Ремешок имеет двойную систему крепления – сверху и сзади головы, что повышает комфорт во время длительного использования. Он будет доступен в размерах S, M и L, а также будет продаваться отдельно и совместим с гарнитурой первого поколения.

Сам шлем стал немного тяжелее — от 750 до 800 граммов, что примерно на 150 г больше первой модели.

Цена и доступность

Обновленная Apple Vision Pro (2025) поступит в продажу с 22 октября по цене от $3500. Будут доступны версии на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти.

Интересно, что программа обмена (trade-in) для Vision Pro не предусмотрена, в отличие от других устройств Apple.