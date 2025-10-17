Нова гарнітура Apple Vision Pro отримала процесор M5 та ціну $350017.10.25
Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro другого покоління, яка отримала чіп M5, новий ремінець Dual Knit Band, але при цьому зберегла попередню ціну від $3500.
Основні зміни
Новий процесор M5 забезпечує на 10% більше пікселів на OLED-дисплеях та підвищує частоту оновлення до 120 Гц (раніше максимум становив 100 Гц). Завдяки покращеній продуктивності функції, що використовують штучний інтелект, такі як Persona або просторові фото, працюють до 50% швидше.
M5 доповнює спеціалізований чіп R1, що обробляє дані з 12 камер, 5 сенсорів та 6 мікрофонів, передаючи їх на дисплей із затримкою всього 12 мс.
Місткість батареї не змінилася, проте енергоефективність стала кращою – тепер Vision Pro може працювати до 2,5 годин у звичайному режимі та до 3 годин при перегляді відео, що приблизно на 30 хвилин більше, ніж у попередника.
Ремінець має подвійну систему кріплення – зверху та ззаду голови, що підвищує комфорт під час тривалого використання. Він буде доступний у розмірах S, M та L, а також буде продаватися окремо та сумісний з гарнітурою першого покоління.
Сам шолом став трохи важчим – від 750 до 800 грамів, що приблизно на 150 г більше першої моделі.
Ціна та доступність
Оновлена Apple Vision Pro (2025) надійде у продаж із 22 жовтня за ціною від $3500. Будуть доступні версії на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ пам’яті.
Цікаво, що програма обміну (trade-in) для Vision Pro не передбачена на відміну від інших пристроїв Apple.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Нова гарнітура Apple Vision Pro отримала процесор M5 та ціну $3500 Apple віртуальна реальність гарнітури доповнена реальність
Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro другого покоління, яка отримала чіп M5, новий ремінець Dual Knit Band, але при цьому зберегла попередню ціну від $3500.
Baseus EnerGeek GX11 – портативний акумулятор із вбудованим 4G-роутером акумулятор роутер
Baseus анонсувала новий гібридний девайс EnerGeek GX11, який поєднує три функції в одному корпусі
Нова гарнітура Apple Vision Pro отримала процесор M5 та ціну $3500
Toyota представила нову мультимедійну систему
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5
Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж
Укрпошта анонсувала запуск своєї мережі поштоматів. Перші 100 з’являться до кінця року
Google дозволить приховати рекламу у пошуку
IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає
Магазин застосунків Pebble знову починає працювати
HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць
Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24