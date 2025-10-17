Нова гарнітура Apple Vision Pro отримала процесор M5 та ціну $3500

Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro другого покоління, яка отримала чіп M5, новий ремінець Dual Knit Band, але при цьому зберегла попередню ціну від $3500.

Основні зміни

Новий процесор M5 забезпечує на 10% більше пікселів на OLED-дисплеях та підвищує частоту оновлення до 120 Гц (раніше максимум становив 100 Гц). Завдяки покращеній продуктивності функції, що використовують штучний інтелект, такі як Persona або просторові фото, працюють до 50% швидше.

M5 доповнює спеціалізований чіп R1, що обробляє дані з 12 камер, 5 сенсорів та 6 мікрофонів, передаючи їх на дисплей із затримкою всього 12 мс.

Місткість батареї не змінилася, проте енергоефективність стала кращою – тепер Vision Pro може працювати до 2,5 годин у звичайному режимі та до 3 годин при перегляді відео, що приблизно на 30 хвилин більше, ніж у попередника.

Ремінець має подвійну систему кріплення – зверху та ззаду голови, що підвищує комфорт під час тривалого використання. Він буде доступний у розмірах S, M та L, а також буде продаватися окремо та сумісний з гарнітурою першого покоління.

Сам шолом став трохи важчим – від 750 до 800 грамів, що приблизно на 150 г більше першої моделі.

Ціна та доступність

Оновлена ​​Apple Vision Pro (2025) надійде у продаж із 22 жовтня за ціною від $3500. Будуть доступні версії на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ пам’яті.

Цікаво, що програма обміну (trade-in) для Vision Pro не передбачена на відміну від інших пристроїв Apple.