  

Нейроны в чашке Петри заставили сыграли в Doom

08.03.26

Doom neirons

 

Несколько лет назад компания Cortical Labs уже демонстрировала, как культура человеческих нейронов в чашке Петри управляет упрощённой версией Pong. Теперь эксперимент вышел на новый уровень: нейроны подключили к шутеру Doom.

 

В опубликованном видео показана работа системы CL-1 — нейрокомпьютерного модуля, где на микрочипе размещены около 200 тысяч человеческих нейронов. Клетки выращены на так называемом массиве из множества электродов, через которые они получают сигналы и передают ответы.

 

Для сравнения: в человеческом мозге — десятки миллиардов нейронов. Даже с учётом научных споров о точном числе это подчёркивает масштаб разницы между лабораторной культурой и полноценным мозгом.

 

 

Чип не запускает игру — он «играет» в неё

 

Разработчики подчёркивают: CL-1 не исполняет код игры в традиционном смысле. Визуальные элементы с экрана преобразуются в паттерны электрической стимуляции, которые подаются на нейроны. В ответ клетки генерируют собственные сигналы. Эти сигналы интерпретируются как действия персонажа.

 

Один паттерн — выстрел, другой — движение вправо и так далее. По сути, биологическая сеть становится частью контура управления.

 

На микроскопических кадрах видно, как органические структуры нейронов переплетаются с чёткими линиями электронных схем. Визуально это напоминает сцены из научной фантастики, но речь идёт о реальном лабораторном прототипе.

 

Обучение и ограничения

 

По словам исследователей, клетки пока «играют как новичок». Они постепенно адаптируются к входящим стимулам — благодаря нейропластичности формируются новые связи. Теоретически это позволяет системе со временем улучшать результаты.

 

Важно уточнить: в демонстрации используется не оригинальная версия Doom, а Freedoom — проект с открытым исходным кодом, работающий на движке Doom, но без защищённых авторским правом персонажей и элементов.

 

Этические вопросы и «Cortical Cloud»

 

Проект уже вызывает дискуссии. Один из очевидных вопросов — происхождение клеток и дальнейшее использование подобных технологий. Человеческие нейроны содержат ДНК конкретных доноров, и это поднимает правовые и этические темы.

 

Параллельно компания запустила платформу Cortical Cloud — облачный доступ к CL-1 через API на базе Python. Предполагается, что разработчики и исследователи смогут экспериментировать с системой удалённо.

 

Пока речь идёт о демонстрационном и исследовательском проекте. Однако сама возможность использования биологических нейронных сетей для вычислительных задач — включая игровые сценарии — показывает, как быстро размывается граница между биотехнологиями и классической цифровой электроникой.


08.03.26 | 11.06
07.03.26 | 15.58
Stop Killing Games создаст неправительственные организации защищающие права геймеров в ЕС и США  
Taiwan-gamers

Инициатива нацелена на продвижение законов против издателей, которые отключают поддержку игр и фактически лишают пользователей доступа к уже купленным продуктам.

