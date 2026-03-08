Нейрони у чашці Петрі змусили зіграти у Doom

Кілька років тому компанія вже демонструвала, як культура людських нейронів у чашці Петрі управляє спрощеною версією Pong. Тепер експеримент вийшов на новий рівень: нейрони підключили до шутера Doom.

В опублікованому відео показано роботу системи CL-1 — нейрокомп’ютерного модуля, де на мікрочіпі розміщено близько 200 тисяч людських нейронів. Клітини вирощені на так званому масиві з багатьох електродів, через які вони отримують сигнали і передають відповіді.

Для порівняння: у людському мозку – десятки мільярдів нейронів. Навіть з урахуванням наукових суперечок про точну кількість це підкреслює масштаб різниці між лабораторною культурою та повноцінним мозком.

Чіп не запускає гру – він “грає” в неї

Розробники наголошують: CL-1 не виконує код гри в традиційному сенсі. Візуальні елементи з екрану перетворюються на патерни електричної стимуляції, що подаються на нейрони. У відповідь клітини генерують власні сигнали. Ці сигнали інтерпретуються як дії персонажа.

Один патерн – постріл, інший – рух праворуч і так далі. Насправді, біологічна мережа стає частиною контуру управління.

На мікроскопічних кадрах видно, як органічні структури нейронів переплітаються із чіткими лініями електронних схем. Візуально це нагадує сцени з наукової фантастики, але йдеться про реальний лабораторний прототип.

Навчання та обмеження

За словами дослідників, клітини поки що «грають як новачок». Вони поступово адаптуються до вхідних стимулів – завдяки нейропластичності формуються нові зв’язки. Теоретично це дозволяє системі з часом покращувати результати.

Важливо уточнити: у демонстрації використовується не оригінальна версія Doom, а Freedoom – проект з відкритим вихідним кодом, що працює на движку Doom, але без захищених авторським правом персонажів та елементів.

Етичні питання та «Cortical Cloud»

Проект уже спричиняє дискусії. Одне з очевидних питань — походження клітин та подальше використання подібних технологій. Людські нейрони містять ДНК конкретних донорів, і це піднімає правові та етичні теми.

Паралельно компанія запустила платформу Cortical Cloud – хмарний доступ до CL-1 через API на базі Python. Передбачається, що розробники та дослідники зможуть експериментувати із системою віддалено.

Поки що йдеться про демонстраційний та дослідницький проект. Однак сама можливість використання біологічних нейронних мереж для обчислювальних завдань, включаючи ігрові сценарії, показує, як швидко розмивається межа між біотехнологіями та класичною цифровою електронікою.