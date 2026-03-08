Нейрони у чашці Петрі змусили зіграти у Doom   

Нейрони у чашці Петрі змусили зіграти у Doom08.03.26
Кілька років тому компанія вже демонструвала, як культура людських нейронів у чашці Петрі управляє спрощеною версією Pong. Тепер експеримент вийшов на новий рівень: нейрони підключили до шутера Doom.
В опублікованому відео показано роботу системи CL-1 — нейрокомп’ютерного модуля, де на мікрочіпі розміщено близько 200 тисяч людських нейронів. Клітини вирощені на так званому масиві з багатьох електродів, через які вони отримують сигнали і передають відповіді.
Для порівняння: у людському мозку – десятки мільярдів нейронів. Навіть з урахуванням наукових суперечок про точну кількість це підкреслює масштаб різниці між лабораторною культурою та повноцінним мозком.
Чіп не запускає гру – він “грає” в неї
Розробники наголошують: CL-1 не виконує код гри в традиційному сенсі. Візуальні елементи з екрану перетворюються на патерни електричної стимуляції, що подаються на нейрони. У відповідь клітини генерують власні сигнали. Ці сигнали інтерпретуються як дії персонажа.
Один патерн – постріл, інший – рух праворуч і так далі. Насправді, біологічна мережа стає частиною контуру управління.
На мікроскопічних кадрах видно, як органічні структури нейронів переплітаються із чіткими лініями електронних схем. Візуально це нагадує сцени з наукової фантастики, але йдеться про реальний лабораторний прототип.
Навчання та обмеження
За словами дослідників, клітини поки що «грають як новачок». Вони поступово адаптуються до вхідних стимулів – завдяки нейропластичності формуються нові зв’язки. Теоретично це дозволяє системі з часом покращувати результати.
Важливо уточнити: у демонстрації використовується не оригінальна версія Doom, а Freedoom – проект з відкритим вихідним кодом, що працює на движку Doom, але без захищених авторським правом персонажів та елементів.
Етичні питання та «Cortical Cloud»
Проект уже спричиняє дискусії. Одне з очевидних питань — походження клітин та подальше використання подібних технологій. Людські нейрони містять ДНК конкретних донорів, і це піднімає правові та етичні теми.
Паралельно компанія запустила платформу Cortical Cloud – хмарний доступ до CL-1 через API на базі Python. Передбачається, що розробники та дослідники зможуть експериментувати із системою віддалено.
Поки що йдеться про демонстраційний та дослідницький проект. Однак сама можливість використання біологічних нейронних мереж для обчислювальних завдань, включаючи ігрові сценарії, показує, як швидко розмивається межа між біотехнологіями та класичною цифровою електронікою.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Нейрони у чашці Петрі змусили зіграти у Doom Doom ігри розробка
Розробники наголошують: CL-1 не виконує код гри в традиційному сенсі. Візуальні елементи з екрану перетворюються на патерни електричної стимуляції, що подаються на нейрони
Stop Killing Games створить неурядові організації, що захищають права геймерів у ЄС та США закон ігри
Ініціатива націлена на просування законів проти видавців, які відключають підтримку ігор та фактично позбавляють користувачів доступу до вже куплених продуктів.
Нейрони у чашці Петрі змусили зіграти у Doom
Stop Killing Games створить неурядові організації, що захищають права геймерів у ЄС та США
Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показаний на MWC 2026
Keychron K2 HE – клавіатура з бетону формату 75%
Новий годинник Amazfit Active 3 Premium отримав більш преміальний дизайн і більше функцій моніторингу
Смартфон Leica Leitz Phone від Xiaomi імітує стиль зйомки класичних камер Leica M3 та M9
MWC 2026: Tecno показала смартфон Pova Neon з неоновим підсвічуванням та панеллю AI E Ink
Gartner: сегмент ПК початкового рівня зникне до 2028 року
Apple MacBook Neo з процесором від iPhone 16 Pro коштує $599
Starlink Mobile V2 – прямий 5G зі смартфонів через супутники
Lenovo на MWC 2026: оновлені ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 і X13 Detachable з Intel Core Ultra
Apple Studio Display XDR 2026 отримав професійний HDR екран роздільною здатністю 5K