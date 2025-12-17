На Steam в 2025 году вышло более 19 тысяч игр, половину игроки даже не заметили  

На Steam в 2025 году вышло более 19 тысяч игр, половину игроки даже не заметили17.12.25
В 2025 году на платформе Steam вышло более 19 тысяч игр — это новый рекорд сервиса и больше, чем в прошлом, когда было зафиксировано 18 559 релизов. В то же время почти половина новых проектов получила менее 10 отзывов, а 2229 игр вообще остались без какой-либо реакции от пользователей.
Такой разрыв между количеством релизов и реальным вниманием игроков объясняется открытой моделью публикации: платформа позволяет выпускать игры даже небольшим или малоизвестным командам. Проблема в том, что большинство из них не имеют ресурсов на маркетинг, поэтому их проекты теряются среди тысяч других. Часть игр действительно низкое качество, но есть и технически интересные релизы, которые просто не получили шанс быть замеченными.
Компания Valve пытается снизить эту проблему с помощью алгоритмических рекомендаций, списков желаемого, тегов и кураторов, однако пока эти инструменты не способны существенно изменить ситуацию с перенасыщением каталога.
