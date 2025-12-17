 

На Steam у 2025 році вийшло понад 19 тисяч ігор, половину гравці навіть не помітили

17.12.25

Steam

 

У 2025 році на платформі Steam вийшло понад 19 тисяч ігор – це новий рекорд сервісу і більше, ніж минулого, коли було зафіксовано 18 559 релізів. У той же час майже половина нових проектів отримала менше 10 відгуків, а 2229 ігор взагалі залишилися без будь-якої реакції від користувачів.

 

Такий розрив між кількістю релізів та реальною увагою гравців пояснюється відкритою моделлю публікації: платформа дозволяє випускати ігри навіть невеликим чи маловідомим командам. Проблема в тому, що більшість із них не мають ресурсів на маркетинг, тому їхні проекти губляться серед тисяч інших. Частина ігор справді низька якість, але є й технічно цікаві релізи, які просто не отримали шансу бути поміченими.

 

Компанія Valve намагається знизити цю проблему за допомогою алгоритмічних рекомендацій, списків бажаного, тегів та кураторів, проте поки що ці інструменти не здатні суттєво змінити ситуацію з перенасиченням каталогу.


17.12.25
