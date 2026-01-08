  

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии

08.01.26

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

На выставке CES 2026 компания MSI показала видеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. Эта модель стала первым за продолжительное время представителем линейки Lightning и ориентирована на работу в условиях экстремального разгона. В конструкции использована система охлаждения Lightning Fan, а также элементы корпуса, выполненные с применением углеродного волокна. Вместе с аппаратной частью производитель представил обновлённое программное обеспечение для управления устройством.

 

Дизайн MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

 

Новинка получила заметное внешнее оформление. В конструкции предусмотрен 8-дюймовый экран, предназначенный для вывода графики, анимации и данных о состоянии системы. Сообщается, что общий тираж видеокарты будет ограничен 1300 экземплярами. Каждое устройство получит индивидуальный номер, а также декоративные и конструктивные детали из углеродного волокна.

 

Для охлаждения используется доработанная жидкостная система с помпой повышенного давления и полноразмерной охлаждающей пластиной, которая контактирует не только с графическим процессором, но и с микросхемами памяти и силовыми элементами. Дополнительно применяется гибридный радиатор с чередованием плотных и более разреженных рёбер. Вентиляторы Lightning Fan спроектированы с учётом аэродинамических особенностей, что должно обеспечить стабильную работу при высоких нагрузках.

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

Система питания MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

 

GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена специализированной системой питания, рассчитанной на профессиональный разгон, и размещённой на собственной печатной плате. Плата усилена медным слоем толщиной 3 унции и укомплектована компонентами повышенного класса, что направлено на поддержание стабильных электрических и тепловых характеристик при экстремальных режимах работы. Видеокарта получила двойной BIOS, позволяющий быстро переключаться между профилями, а мобильное приложение Lightning Overdrive предоставляет возможность отслеживать параметры в реальном времени и управлять разгоном с различных устройств.

 

В MSI также сообщили, что GeForce RTX 5090 Lightning заняла первые позиции в 17 тестах на разгон, зафиксировав ряд рекордов в базах HWBOT и бенчмарках 3DMark. При этом информация о стоимости видеокарты на момент анонса озвучена не была.


